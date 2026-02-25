Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε με την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους να ξαναγράψει την εικόνα της προεδρίας του στις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας μια «χρυσή εποχή» την ώρα που τα ποσοστά αποδοχής του βυθίζονται και οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για μια χώρα «πιο μεγάλη, πιο πλούσια και πιο δυνατή από ποτέ», χαρακτηρίζοντας τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του «χρυσή εποχή της Αμερικής» και «ιστορική ανατροπή».

Μέσα σε μια ομιλία-μαραθώνιο διάρκειας άνω της μιάμισης ώρας, ο Τραμπ έστησε ένα τηλεοπτικό θέαμα με «ήρωες» στην αίθουσα του Κογκρέσου: από την εθνική ομάδα χόκεϊ ανδρών των ΗΠΑ μέχρι βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και διασώστες της Ακτοφυλακής, μοιράζοντας μετάλλια και συγκινητικές ιστορίες.

Στόχος του Λευκού Οίκου ήταν να αντιστρέψει το κλίμα, καθώς νέα δημοσκόπηση Washington Post-ABC News-Ipsos εμφανίζει το 60% των Αμερικανών να αποδοκιμάζει την επίδοσή του, το υψηλότερο ποσοστό μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Κόντρα Τραμπ – Δημοκρατικών στο Κογκρέσο των ΗΠΑ

Όταν ο Τραμπ πέρασε στα θέματα μετανάστευσης, φύλου και «ασφάλειας των εκλογών», το κλίμα στην αίθουσα άλλαξε από πανηγυρικό σε συγκρουσιακό. Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «καταστρέφουν τη χώρα», τους αποκάλεσε «άρρωστους ανθρώπους» και τους επιτέθηκε επειδή δεν σηκώθηκαν όρθιοι όταν ζήτησε να δηλώσουν ότι «πρώτο καθήκον της κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράνομους μετανάστες». Παρά τις προσπάθειες της ηγεσίας των Δημοκρατικών να περιορίσει τις αντιδράσεις, υπήρξαν αποδοκιμασίες, ενώ ο βουλευτής Αλ Γκριν απομακρύνθηκε από την αίθουσα κρατώντας πλακάτ που έγραφε «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι», σε αναφορά σε ρατσιστικό βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα.

ΗΠΑ: οικονομία, Ιράν και ένα ομιχλώδες πολιτικό μέλλον για τον Τραμπ

Ο Τραμπ δεν ακολούθησε την κλασική συνταγή συγκεκριμένης ατζέντας για την επόμενη χρονιά, προτιμώντας σκόρπιες προτάσεις για data centers, κανόνες για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές των μελών του Κογκρέσου και περιορισμούς στις αγορές κατοικιών από μεγάλες εταιρείες. Παράλληλα συνέχισε να «στρώνει το έδαφος» για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν χωρίς να δίνει σαφές περίγραμμα στόχων, ενώ επιτέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο για την απόφαση που ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των δασμών – εργαλείο‑σήμα κατατεθέν της οικονομικής και εξωτερικής του πολιτικής, σύμφωνα με τη Washington Post.

Στο μέτωπο της οικονομίας, υποβάθμισε την ακρίβεια ως «σλόγκαν» των Δημοκρατικών, επιμένοντας ότι οι πολιτικές του «τελειώνουν τα υψηλά κόστη», την ώρα που σχεδόν οι μισοί πολίτες δηλώνουν ότι η οικονομία χειροτέρεψε από την ορκωμοσία του. Οι αναλυτές στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι, όπως και οι περισσότερες ομιλίες για την Κατάσταση του Έθνους, η παρέμβαση Τραμπ δύσκολα θα αλλάξει τη ζοφερή προοπτική για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές, που εξελίσσονται σε άτυπο δημοψήφισμα για την προεδρία του.