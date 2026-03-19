Ακόμη ένα «λαβράκι» έβγαλαν οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και συγκεκριμένα της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων που «σκανάρει» το διαδίκτυο για τροχαίες παραβάσεις, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός 23χρονου αναβάτη μοτοσικλέτας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο νεαρός αναβάτης της μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού κάνει επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων και συγκεκριμένα σούζα για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο 23χρονος να έχει αναπτύξει και μεγάλη ταχύτητα εντός του οδικού δικτύου της Αττικής, κάτι που προκαλεί κίνδυνο τόσο για τον ίδιο όσο και για τους άλλους οδηγούς γύρω του.

Άμεσα, οι αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσικλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

