Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα η διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty Κορίνα Σαΐα, στις υπερπολυτελείς κατοικίες, οι συναλλαγές εκτός αγοράς (off-market) αποτελούν μια εναλλακτική επιλογή για ιδιοκτήτες και επενδυτές που επιζητούν την απόλυτη διακριτικότητα. Η πρακτική έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, μεταφέροντας το κέντρο βάρους μακριά από τις παραδοσιακές αγγελίες. Η στρατηγική προώθησης επικεντρώνεται στη στοχευμένη προσέγγιση. Αντί για χιλιάδες τυχαίες θεάσεις, ο πωλητής εστιάζει σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό προσεκτικά επιλεγμένων αγοραστών που διαθέτουν την οικονομική ρευστότητα και το προφίλ που ταιριάζει στο ακίνητο.

Η ψυχολογία πίσω από αυτές τις αποκλειστικές αγοραπωλησίες, εκτιμάται από την εταιρία εδράζεται στην ανάγκη για εχεμύθεια και στον πλήρη έλεγχο της πληροφορίας, κριτήρια που θεωρούνται εξίσου πολύτιμα με το ίδιο το ακίνητο.

Ειδικότερα:

Στις συναλλαγές εκτός αγοράς, η αξία του ακινήτου πλαισιώνεται από το προνόμιο της εμπιστευτικότητας, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον ιδιοκτήτη.

Για τον Αγοραστή: Προνόμιακη Πρόσβαση. Για έναν επενδυτή υψηλών προδιαγραφών, η γνώση ότι ένα ακίνητο δεν είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό λειτουργεί ως ισχυρός ψυχολογικός καταλύτης. Του προσφέρει την αίσθηση μιας προνομιακής πρόσβασης σε ένα «σπάνιο» εύρημα, το οποίο παραμένει εκτός της ευρείας αγοράς και προσβάσιμο μόνο σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο κύκλο ενδιαφερομένων.

Για τον ιδιοκτήτη: στρατηγικός έλεγχος. Η επιλογή της off-market οδού επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να διαχειριστεί την πώληση με απόλυτη διακριτικότητα. Αντί για μια μαζική προβολή, η προσοχή επικεντρώνεται σε ένα επιλεγμένο δίκτυο επαφών, διασφαλίζοντας ότι το ακίνητο παρουσιάζεται μόνο σε ενδιαφερόμενους που ταιριάζουν στο προφίλ της συγκεκριμένης κατοικίας.

Στρατηγική ανάλυση και δεδομένα της αγοράς

Με βάση την εμπειρία και την ανάλυση των διεθνών τάσεων, υπολογίζεται ότι περίπου το 25% έως 35% των συναλλαγών σε ακίνητα υπερπολυτελείας πραγματοποιείται πλέον εκτός αγοράς. Στην ελληνική αγορά, ειδικά σε περιοχές υψηλής ζήτησης πολυτελών ακινήτων, όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η Κηφισιά και το Ψυχικό, το ποσοστό αυτό παρουσιάζει σταθερή άνοδο για τα ακίνητα-τρόπαια (trophy assets).

Στην κατηγορία των πολυτελών διαμερισμάτων και penthouse, με τιμές που κυμαίνονται από ένα έως 1,8 εκατομμύρια ευρώ, εκτιμάται ότι περίπου το 20% των συναλλαγών πραγματοποιείται off-market. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 25% για πολυτελείς μονοκατοικίες και μεζονέτες, με εύρος τιμών από 1,8 έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Aκόμη υψηλότερη είναι η τάση στις εξοχικές κατοικίες και τις βίλες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου το ποσοστό των off-market συναλλαγών φτάνει το 30%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της μεθοδολογίας παραμένει ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, καθώς η ταυτοποίηση του κατάλληλου αγοραστή μέσω ιδιωτικών δικτύων ενδέχεται να απαιτήσει διευρυμένο χρόνο ανταπόκρισης. Εντούτοις, η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της αγοράς: το 50% των ιδιοκτητών ακινήτων υψηλής κεφαλαιοποίησης ιεραρχεί την προστασία της ιδιωτικότητας ως παράγοντα βαρύτερης σημασίας έναντι της ταχύτητας ρευστοποίησης.

Η σωστή τιμολόγηση ως θεμέλιο της επιτυχίας

Όπως επισημαίνει η κ. Σαΐα της Premier Realty παρά την αίγλη της αποκλειστικότητας, η στρατηγική προώθησης «εκτός αγοράς» απαιτεί απόλυτη ακρίβεια στην αρχική εκτίμηση,εναρμονισμένη με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς. Καθώς το ακίνητο απευθύνεται σε ένα εξειδικευμένο επενδυτικό κοινό με γνώση των τάσεων, οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ ζητούμενης τιμής και αγοραίας αξίας εντοπίζεται άμεσα, αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική ισχύ του ιδιοκτήτη.

Στο πεδίο των off-market συναλλαγών, η πρώτη επαφή με το επενδυτικό κοινό είναι και η καθοριστική. Το κρισιμότερο ρίσκο σε περιπτώσεις υπερτιμολόγησης δεν είναι απλώς η στασιμότητα, αλλά η απώλεια μοναδικών ευκαιριών πώλησης από την πρώτη κιόλας φάση. Οι πρώτες 30 με 45 ημέρες της προώθησης είναι και οι σημαντικότερες, καθώς τότε εκδηλώνεται η μέγιστη δυναμική του αγοραστικού ενδιαφέροντος και η στρατηγική στόχευση δεν αφήνει περιθώρια για σφάλματα τακτικής.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του συμβούλου ακινήτων μεταλλάσσεται από μεσίτη σε έμπιστο διαμεσολαβητή. Οι συμφωνίες εκτός αγοράς απαιτούν ένα ισχυρό δίκτυο υψηλών γνωριμιών και μια βαθιά γνώση των αναγκών των πελατών, με την επιλογή μεταξύ της δημόσιας προβολής και της off-market οδού να μην είναι ζήτημα αποτελεσματικότητας, αλλά στρατηγικής προτεραιότητας. Όπως επισημαίνει η κ. Σαΐα, η ουσιαστική συμβουλή προς κάθε ιδιοκτήτη είναι η ευθυγράμμιση της μεθόδου πώλησης με τον χαρακτήρα του ακινήτου και τους προσωπικούς του στόχους. Στο επίπεδο των υπερπολυτελών κατοικιών, η επιτυχία κρίνεται από την ικανότητα του συμβούλου να αναγνωρίζει πότε η δυναμική της αγοράς απαιτεί ευρεία έκθεση και πότε η στοχευμένη διακριτικότητα είναι εκείνη που θα ξεκλειδώσει την πραγματική αξία του ακινήτου