Αποφασισμένοι να ταξιδέψουν αλλά σε value for money και ασφαλείς προορισμούς εμφανίζονται οι Βρετανοί, δίχως να φοβούνται τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μολονότι παρουσιάζεται ένας δύσκολος Απρίλιος για όλες τις αγορές, ο προορισμός της Ελλάδας θεωρείται, μετά την Ισπανία, ως ο δεύτερος προτιμητέος για τους μπαρουτοκαπνισμένους Βρετανούς τουρίστες.

Ήδη, ποσοστιαία μείωση 9% στις κρατήσεις καταγράφει την τελευταία εβδομάδα ο βρετανός τουρ οπερέιτορ Hays Travel εξαιτίας της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τους ταξιδιώτες να στρέφονται σε πιο κοντινούς και ευέλικτους προορισμούς, όπως η Ευρώπη και οι κρουαζιέρες, αν και η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, όταν ξέσπασε η κρίση.

Όπως επισημαίνει η ιδιοκτήτρια και πρόεδρος του ομίλου, Dame Irene Hays, η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς καταγράφεται σαφής επιβράδυνση στις νέες κρατήσεις, αλλά και αυξημένο ενδιαφέρον για αλλαγές ή ακυρώσεις ταξιδιών.

Πίεση στα long-haul και στους κόμβους της Μέσης Ανατολής

Η μεγαλύτερη επίδραση εντοπίζεται στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων προς ανατολικούς προορισμούς, λόγω της εξάρτησης από αεροπορικούς κόμβους της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, hubs όπως το Ντουμπάι, που διαχειρίζεται περίπου 200.000 επιβάτες ημερησίως, δημιουργούν ζητήματα χωρητικότητας για πτήσεις προς προορισμούς όπως οι Μαλδίβες, η Ινδία και ο Μαυρίκιος. Η αβεβαιότητα γύρω από τις διαδρομές αυτές οδηγεί πολλούς ταξιδιώτες σε επανασχεδιασμό των διακοπών τους.

Στροφή σε Ευρώπη και κοντινούς προορισμούς

Την ίδια στιγμή, ενισχυμένη εμφανίζεται η ζήτηση για ταξίδια μικρών αποστάσεων, με την Ευρώπη να αναδεικνύεται σε βασικό «κερδισμένο» της συγκυρίας. Προορισμοί όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία καταγράφουν αυξημένες κρατήσεις, ενώ συνολικά τα short-haul ταξίδια κυριαρχούν στις επιλογές των ταξιδιωτών. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς, με χώρες όπως η Ελλάδα να επωφελούνται από τη στροφή σε ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς.

Άνοδος για τις κρουαζιέρες

Ιδιαίτερα ενισχυμένος εμφανίζεται και ο κλάδος της κρουαζιέρας, ο οποίος καταγράφει αύξηση στις κρατήσεις. Το βασικό πλεονέκτημα των κρουαζιέρων είναι η ευελιξία, καθώς μπορούν να τροποποιούν δρομολόγια και προορισμούς ανάλογα με τις συνθήκες, κάτι που τις καθιστά πιο ελκυστικές σε περιόδους αβεβαιότητας. Παρά τη συγκυριακή πτώση, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει ανθεκτική. Όπως εκτιμά η διοίκηση της Hays Travel, η ταξιδιωτική διάθεση δεν έχει υποχωρήσει ουσιαστικά, αλλά προσαρμόζεται στις συνθήκες. Οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για προορισμούς όπως οι Μαλδίβες, ο Μαυρίκιος και η Ινδία, αν και εμφανίζονται πιο προσεκτικοί ως προς τις διαδρομές και τις ενδιάμεσες στάσεις. Η εκτίμηση είναι ότι, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες κρίσεις, η ζήτηση θα επανέλθει σταδιακά, καθώς σταθεροποιείται το διεθνές περιβάλλον.

Dertour UK

Εν τω μεταξύ, σταδιακή επιστροφή της ταξιδιωτικής ζήτησης καταγράφει η Dertour UK, ένας από τους μεγαλύτερους tour operators του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ταξιδιώτες αναπροσαρμόζουν τα σχέδιά τους μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Περίπου 500 πελάτες της Dertour UK επηρεάστηκαν κατά την έναρξη της σύγκρουσης, κυρίως ταξιδιώτες των brands Kuoni και Carrier, τόσο σε προορισμούς του Κόλπου όσο και σε μακρινούς προορισμούς που εξυπηρετούνται μέσω ενδιάμεσων σταθμών, όπως οι Μαλδίβες. Ο όμιλος αξιοποίησε το διεθνές του δίκτυο, οργανώνοντας επαναπατρισμούς μέσω ναυλωμένων και τακτικών πτήσεων, εξασφαλίζοντας την επιστροφή των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο Ben Boesch, η αγορά χρειάστηκε ένα μικρό διάστημα προσαρμογής, καθώς οι ταξιδιώτες αξιολόγησαν τις εξελίξεις και αναζήτησαν ασφαλέστερες επιλογές.

Όπως ανέφερε, μετά τις πρώτες εβδομάδες δισταγμού, παρατηρείται σαφής ανάκαμψη της ζήτησης, με ορισμένους προορισμούς να εμφανίζουν ακόμη και ισχυρότερη δυναμική σε σχέση με πριν.

Άνοδος σε Ευρώπη, Μεσόγειο και εναλλακτικούς προορισμούς

Η ζήτηση ενισχύεται κυρίως για προορισμούς στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα από τον Μάιο σημειώνει εξαιρετική δυναμική, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για την Αφρική, τον Μαυρίκιο, την Καραϊβική και την Άπω Ανατολή, όπως η Ιαπωνία.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν εξειδικευμένα προϊόντα, όπως οι βίλες στη δυτική Μεσόγειο. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην παροχή σαφούς πληροφόρησης προς ταξιδιώτες και συνεργάτες, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να διευκολυνθούν οι επιλογές σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Παρά τις πιέσεις, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζει ανθεκτικότητα, με τη διοίκηση να εκφράζει αισιοδοξία για περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης το επόμενο διάστημα.

TUI

Τέλος, η TUI UK & Ireland αναφέρει μια «σύντομη περίοδο δισταγμού» σχετικά με ταξίδια στην περιοχή του Κόλπου και εκείνα που διέρχονται από κόμβους όπως το Ντουμπάι ή η Ντόχα εν μέσω της «βαθιά ανησυχητικής» σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι Βρετανοί δεν εγκαταλείπουν τα σχέδια για διακοπές και επιλέγουν γνωστές, εύκολα προσβάσιμες τοποθεσίες. Σύμφωνα με τον Neil Swanson, διευθύνων σύμβουλο σε TUI UK & Ireland, «πιο κοντά στην έδρα μας, οι προορισμοί σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο συνεχίζουν να έχουν καλή απόδοση. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα βλέπουν αυξημένη ζήτηση τις τελευταίες ημέρες».