Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό έπειτα από δύο παρατάσεις και έκανε το 2-2 στους τελικούς της Stoiximan Basket League, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει το σύνθημα για κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών και την αποβολή του Ναν με πέντε φάουλ, οι «πράσινοι» κατάφεραν, έπειτα από δύο παρατάσεις, να νικήσουν τους «ερυθρόλευκους» και να ισοφαρίσουν στη σειρά των τελικών.

Τα πάντα, επομένως, θα κριθούν στο πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στο ΣΕΦ και ο Αταμάν δήλωσε σίγουρος ότι όλα θα είναι δίκαια.

«Παίξαμε πολύ καλά και πολύ σκληρά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες που δεν άφησαν τον Ολυμπιακό να πάρει τον τίτλο μέσα στο σπίτι μας. Είναι πλέον σειρά μας να πάμε εκεί να πάρουμε τον τίτλο στο ΣΕΦ. Χάσαμε πολλά σουτ να πάρουμε τη νίκη στην κανονική διάρκεια. Είχαμε και τον Ναν εκτός με 5 φάουλ.

Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στην έδρα μας, γιατί θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα εκεί. Όλα να είναι δίκαια, είμαι σίγουρος ότι η Ομοσπονδία θα μας προστατεύσει, οι οπαδοί μας θα μας προστατεύσουν και θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον τίτλο. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα, αλλά αποδείξαμε και εμείς ότι έχουμε μια σπουδαία ομάδα», ήταν τα λόγια του προπονητή του Παναθηναϊκού.