Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ενταχθεί επίσημα στο σχολικό πρόγραμμα, με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα δήλωσε πως το μέτρο στοχεύει να εξοπλίσει τους μαθητές με ψηφιακές δεξιότητες, να ενισχύσει την κριτική σκέψη και να προετοιμάσει τη νέα γενιά για την αγορά εργασίας.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υλικοτεχνική υποστήριξη και αναθεώρηση αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να καλύπτονται οι βασικές αρχές και εφαρμογές της ΑΙ.



«Σε ό,τι αφορά το δημοτικό, άρχισαν ήδη να γίνονται κάποιες αναφορές με στόχο να συνηθίσουν τα παιδιά στους αλγόριθμους», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός.



«Στα λύκεια, δε, η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι μαζική. Θεωρούμε βασικής σημασίας μια νέα αντίληψη στη διδασκαλία των μαθηματικών, με την επικαροποίηση όλου του προγράμματος διδασκαλίας τους», πρόσθεσε ο Βαλντιτάρα.



Το ιταλικό υπουργείο Παιδείας αποφάσισε τη διάθεση 100 εκατομμυρίων ευρώ για τις διάφορες ανάγκες που παρουσιάζει η διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης και άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για την κατάρτιση των διδασκόντων, με αναφορά και στην πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με τη νέα αυτή πραγματικότητα.



Με απόφαση της κυβέρνησης Μελόνι, τέλος, ενισχύεται η πανεπιστημιακή έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας βάρος στην ανθρώπινη εποπτεία και με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.