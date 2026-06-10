Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τα επόμενα 24ωρα, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί ότι η Παρασκευή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ τοπικά τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Το καιρικό μοτίβο των τελευταίων ημερών συνεχίζεται, με ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και ανάπτυξη νεφώσεων από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται τοπικά πιο έντονα φαινόμενα.

Σήμερα, οι περισσότερες παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα έχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Αντίθετα, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

Παράλληλα, τα μελτέμια στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο οι ριπές θα αγγίζουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Η σημαντικότερη μεταβολή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή, όταν ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια θα κινηθεί προς την Ελλάδα, ενισχύοντας την αστάθεια.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη βόρεια και βορειοδυτική χώρα και στη συνέχεια θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος του ηπειρωτικού κορμού, αλλά και στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Η προειδοποίηση Μαρουσάκη για την Παρασκευή

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι η Παρασκευή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές. Η ένταση των φαινομένων αναμένεται να κορυφωθεί από το μεσημέρι έως και το απόγευμα.

Κατά τόπους, οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, στοιχεία που αυξάνουν την επικινδυνότητα των φαινομένων, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.

Στην Αττική, μέχρι και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια ορεινά τις απογευματινές ώρες. Την Παρασκευή, όμως, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ και κατά τόπους στο Κάβο Ντόρο έως 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν επίσης άστατες συνθήκες, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Την Παρασκευή τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σαββατοκύριακο, η αστάθεια θα αρχίσει να περιορίζεται σταδιακά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει πρόσκαιρα κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στο Αιγαίο.

Ωστόσο, η μεταβολή αυτή δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, από την επόμενη εβδομάδα η ατμόσφαιρα θα σταθεροποιηθεί, τα φαινόμενα αστάθειας θα περιοριστούν σημαντικά και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.

Ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου, επαναφέροντας πιο καλοκαιρινές συνθήκες στη χώρα.