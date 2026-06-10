Η βασίλισσα Λετίθια επέλεξε για ακόμα μία φορά το λευκό χρώμα για την τρίτη της επίσημη συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την κοινή τους παρουσία στη Μαδρίτη για τη λειτουργία στην πλατεία Θιμπέλες.

Η Ισπανίδα μονάρχης, μαζί με τον σύζυγό της βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, παρευρέθηκε στη Σαγράδα Φαμίλια για την πανηγυρική θεία λειτουργία με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατο του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί.

Για την περίσταση, η βασίλισσα Λετίθια έκανε χρήση του λεγόμενου «προνομίου του λευκού», μιας σπάνιας παράδοσης του Βατικανού που επιτρέπει αποκλειστικά σε συγκεκριμένες καθολικές βασίλισσες και πριγκίπισσες, όπως η βασίλισσα Σοφία, οι βασίλισσες Ματθίλδη και Πάολα του Βελγίου, η Μαρία Τερέζα και η μεγάλη δούκισσα Στεφανί του Λουξεμβούργου, καθώς και η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, να εμφανίζονται με λευκά ενδύματα ενώπιον του Ποντίφικα.

Το ανακυκλωμένο μίντι φόρεμα και οι αλλαγές στα αξεσουάρ

Η συγκεκριμένη lifestyle επιλογή αποτέλεσε μια πλήρη στροφή σε σχέση με την εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα στο Παλάτι της Θαρθουέλα, όπου είχε φωτογραφηθεί με έντονο ροζ φόρεμα και ασορτί εσπαντρίγιες.

Στη Βαρκελώνη, η βασίλισσα Λετίθια προτίμησε να ανακυκλώσει το ίδιο κρεπ μίντι φόρεμα του ισπανικού οίκου Redondo Brand, σχεδιασμένο από τον Χόρχε Ρεδόνδο, το οποίο είχε φορέσει στις 18 Μαΐου 2025 στην τελετή έναρξης της παποσύνης του Λέοντα ΙΔ΄, μετά την απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου.

Το ρούχο διακρίνεται για την εφαρμοσμένη γραμμή του και το ασύμμετρο ντεκολτέ με ντραπέ κόμπο στο επάνω μέρος. Αυτή τη φορά, η βασίλισσα Λετίθια αντικατέστησε τις nude γόβες που είχε επιλέξει στη Ρώμη με λευκές γόβες με χαμηλό τακούνι, ενώ κράτησε την ίδια λευκή τσάντα-φάκελο και ολοκλήρωσε το look με σκουλαρίκια Tous από λευκόχρυσο 18 καρατίων, διαμάντια και μαργαριτάρια.

Το παρασκήνιο της παπικής επίσκεψης και η λειτουργία

Η παρουσία του Ποντίφικα στη Βαρκελώνη περιλάμβανε ένα ιδιαίτερα γεμάτο πρόγραμμα, με σταθμούς στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σταυρού και Αγίας Ευλαλίας, αγρυπνία νέων στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς και μια ιστορική επίσκεψη σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Λίγο μετά τις 19:00 τοπική, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια υποδέχθηκαν τον Πάπα στο εσωτερικό της Σαγράδα Φαμίλια, όπου ενημερώθηκαν για τον Πύργο του Ιησού Χριστού και συνομίλησαν με τη Βαλεντίνα, μια νεαρή κοπέλα με προβλήματα όρασης που τους ξενάγησε στις λεπτομέρειες του έργου. Πριν από την έναρξη της τελετής στις 20:00, ο Πάπας κατέβηκε στην κρύπτη για να προσευχηθεί ιδιωτικά στον τάφο του Γκαουντί.

Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε στην πνευματική διάσταση του ναού, επισημαίνοντας: «Πολύ περισσότερο από ένα μνημείο, η Σαγράδα Φαμίλια παραμένει ένα έργο υπό κατασκευή, υπενθυμίζοντάς μας ότι και η χριστιανική ζωή είναι μια διαδρομή που ο Θεός συνεχίζει να οικοδομεί.

Δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ημιτελές έργο, αλλά σε έναν ναό που εξακολουθεί να χτίζεται. Η ατέλειά του δεν είναι ελάττωμα. Αποτελεί μαρτυρία μιας επιθυμίας και μιας υπόσχεσης που καλούμαστε να τιμήσουμε».

Οι Ισπανοί μονάρχες εισήλθαν στον χώρο του πρεσβυτερίου λίγο πριν την έναρξη, εν μέσω χειροκροτημάτων από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.