Ο πάπας Λέων ΙΔ’, ο οποίος έχει υποστηρίξει ένθερμα τα δικαιώματα των φυλακισμένων, επισκέφθηκε σήμερα μια από τις μεγαλύτερες φυλακές της Ισπανίας και έκανε έκκληση στις κρατούμενες και στους κρατουμένους να επανορθώσουν για τα εγκλήματά τους και να δεσμευτούν ότι θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή.

Μιλώντας σε κρατούμενους σε μεικτό σωφρονιστικό ίδρυμα έξω από τη Βαρκελώνη, στην πρώτη επίσκεψη πάπα σε ισπανική φυλακή, ο πάπας Λέων ΙΔ’ σχολίασε ότι το παρελθόν ενός ανθρώπου «δεν καταδικάζει το μέλλον, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής των αποφάσεών μας και των επιλογών μας».

Η Βαρκελώνη είναι ο δεύτερος από τους τρεις σταθμούς στην περιοδεία του πάπα. Αργότερα σήμερα η επίσκεψή του θα κορυφωθεί όταν αναμένεται να εγκαινιάσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, το σημαντικότερο νέο τμήμα της Σαγράδα Φαμίλια, του εμβληματικού ναού του Αντόνι Γκαουντί, που είναι και ο υψηλότερος ναός στον κόσμο.

Η φυλακή Brians 1, η οποία έχει κατασκευαστεί το 1991, απέχει 40 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη και σήμερα φιλοξενεί περίπου 1.000 κρατούμενους.

«Είναι μια ευκαιρία ζωής. Δεν έχω μπορέσει να κλείσω μάτι», λέει η Μοντσέ Μπεναβέντε, μια κρατούμενη που εξιστόρησε πώς αγωνίστηκε με την πίστη της και τη ζημιά που προκάλεσε στην οικογένειά της με τις πράξεις της.

Η προηγούμενη φορά που ο πάπας επισκέφθηκε φυλακή ήταν τον Απρίλιο, όταν στη διάρκεια έντονης νεροποντής στην Ισημερινή Γουινέα, στο πλαίσιο περιοδείας του σε τέσσερις χώρες της Αφρικής, άκουσε το αίτημα των κρατουμένων για ελευθερία.

Ο αείμνηστος πάπας Φραγκίσκος ήταν επίσης υπέρμαχος των δικαιωμάτων των φυλακισμένων και επισκέφθηκε μια φυλακή στη Ρώμη μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του και ενώ βρισκόταν υπό ανάρρωση από αμφίπλευρη πνευμονία.

Ένας από τους κρατούμενους στη φυλακή της Βαρκελώνης δήλωσε στην εφημερίδα El Mundo ευγνώμων για την επίσκεψη του πάπα: «Κανένας δεν μας θυμάται. Είναι πολύ εύκολο να ξεχάσεις κάποιον που βρίσκεται στη φυλακή», σχολίασε το πρόσωπο αυτό που ταυτοποιήθηκε ως Μέιτε.