Η Δούκισσα Νομικού γιορτάζει την ένατη επέτειο του γάμου της και επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από σπάνια, προσωπικά στιγμιότυπα που δεν είχαν έρθει ξανά στο φως της δημοσιότητας.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, η οποία παντρεύτηκε στις 10 Ιουνίου του 2017 στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στη Μύκονο, συνόδευσε το υλικό με μια ιδιαίτερη αναφορά στον χρόνο που έχει περάσει από την ημέρα της τελετής: «3.285 μέρες η γυναίκα σου. Για πάντα το κορίτσι σου. Μαζί και συνεχίζουμε… Σε λατρεύω!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Instagram.

Η συγκίνηση με τον Νίκο Νομικό και το πάρτι

Στα καρέ που δημοσιεύτηκαν, αποτυπώνονται οι πιο έντονες στιγμές από το μυστήριο αλλά και η μετέπειτα γιορτή στο νησί των Κυκλάδων, όπου ξεκίνησε η σχέση του ζευγαριού. Η Δούκισσα Νομικού συμπεριέλαβε στο φωτογραφικό υλικό τη στιγμή που ο πατέρας της, Νίκος Νομικός, τη συνοδεύει για να την παραδώσει στον γαμπρό, με την ίδια να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη.

Παράλληλα, οι νέες εικόνες δείχνουν στιγμιότυπα από τη δεξίωση, όπου η ίδια φορούσε τη custom-made νυφική δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη. Το ζευγάρι, που πλέον έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον 8χρονο Σάββα και την 5χρονη Αναστασία, συμπληρώνει εννέα χρόνια έγγαμου βίου, επιλέγοντας αυτή την επέτειο για να δείξει το παρασκήνιο της ημέρας που σημάδεψε την κοινή τους ζωή.