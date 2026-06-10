Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσιοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από σπάνια στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής με την οικογένειά της, προσφέροντας μια άμεση εικόνα από τις ιδιωτικές στιγμές των παιδιών της.

Η ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από τη φράση «Καλωσορίζοντας το Καλοκαίρι», εστιάζει στις δραστηριότητες της οικογένειας στην κατοικία τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις της βρετανικής πρωτεύουσας.

Στο επίκεντρο των σχολίων βρέθηκε ο επτάχρονος Άρτσι, με τους χρήστες των δικτύων να επισημαίνουν την έντονη ομοιότητά του με τον πατέρα του, πρίγκιπα Χάρι, καθώς ο μικρός έχει κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά του.

Σε ένα από τα καρέ, οι δυο τους εμφανίζονται να παίζουν ποδόσφαιρο στον κήπο με μια μπάλα μεγάλου μεγέθους, με τον Χάρι να κινείται σε κλίμα ανάλογο με το Μουντιάλ που διεξάγεται φέτος και στις ΗΠΑ.

Το μπλουζάκι της Λίλιμπετ και η αναδρομή στο 2017

Η παρουσία της πριγκίπισσας Λίλιμπετ στο φωτογραφικό υλικό συγκέντρωσε επίσης το ενδιαφέρον, λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό των πέμπτων γενεθλίων της στις 4 Ιουνίου. Η μικρή εμφανίζεται στις λήψεις φορώντας ένα custom-made μπλουζάκι με το πρόσωπο της Μπιγιονσέ.

Η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε να εμπλουτίσει το άλμπουμ με επιπλέον καθημερινές λεπτομέρειες από το περιβάλλον τους, όπως ένα πλάνο με το κατοικίδιο της οικογένειας, τον σκύλο τους με το όνομα Μία, να βρίσκεται κάτω από τον ήλιο.

Στην ίδια δημοσίευση προστέθηκε και ένα παλαιότερο κοινό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, το οποίο χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2017, παραπέμποντας στην αρχική περίοδο της σχέσης τους.