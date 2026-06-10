Σοκάρει η εκτίμηση του ιατροδικαστή για το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς μητέρα και γιος δολοφονήθηκαν με μανία από τον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη φρικτή υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι πρώτα ο 26χρονος Ολύμπιος πυροβολήθηκε στο κεφάλι εξ επαφής και επειδή αυτό δεν προκάλεσε τον θάνατό του, ακολούθησαν έξι μαχαιριές.

Τότε, άκουσε το θόρυβο η 54χρονη και μπήκε στο δωμάτιο του γιου της, όπου πάλεψε με τον 54χρονο. Ο δράστης την μαχαίρωσε όμως περισσότερες από 20 φορές, με πολλές μαχαιριές να εντοπίζονται στον λαιμό της.

Έπλυνε εσώρουχα και ρούχα μετά το φονικό

Ο Ιταλός μύριζε αλκοόλ, όπως και το σπίτι, όταν μπήκαν οι αστυνομικοί, ενώ βρέθηκε πλυμένο εσώρουχό του και ρούχα, κάτι που φαίνεται να έκανε λίγο μετά το διπλό φονικό.

Ο 65χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι λερώθηκε από διάρροια, οπότε και αποφάσισε να πλυθεί, αλλά και να καθαρίσει αμέσως τα ρούχα του.

Ωστόσο, στη μπλούζα του εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ σύμφωνα με τον Alpha αίμα βρέθηκε επίσης σε μια πετσέτα θαλάσσης, μπλε χρώματος, που ήταν κρεμασμένη για να στεγνώσει.