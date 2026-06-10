Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο Fox News την Τετάρτη, ανέφερε ότι «οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσω τους βομβαρδισμούς», προσθέτοντας ότι «οι επιθέσεις θα σταματήσουν σύντομα». Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις τρέχουσες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την πιθανή στρατιωτική δράση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για χρήση 49 πυραύλων Tomahawk σε στόχους εντός ιρανικού εδάφους και υποστήριξε ότι αμερικανικά μαχητικά επιχειρούν πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν.

Σε άλλο σημείο, χαρακτήρισε την κατάσταση «τη μεγαλύτερη παραβίαση εκεχειρίας στην ιστορία του κόσμου».

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και επιθέσεις.

Διάψευση από την Τεχεράνη

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η διάψευση έρχεται σε απάντηση ισχυρισμών του Αμερικανού προέδρου ότι είχε άμεση επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους μετά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος αξιωματούχος χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «ψευδή» και έκανε λόγο για προσπάθεια «κάλυψης» των εξελίξεων.