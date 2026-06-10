Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, το Κεντρικό Στρατηγείο «Khatam al-Anbiya», ανακοινώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ τίθονται εκτός ναυσιπλοΐας για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων και εμπορικών σκαφών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο θα στοχοποιηθεί, γεγονός που ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση στην περιοχή και προκαλεί ανησυχία για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, έντονες συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών καταγράφηκαν στο Στενό του Ορμούζ, με εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων και ναυτικών μονάδων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι αμερικανικά πλήγματα έχουν πλήξει τουλάχιστον επτά παράκτιες περιοχές, ανάμεσά τους το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Μινάμπ, το Κεσμ και το νησί Χενγκάμ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των εξελίξεων.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστηρίζει ότι δύο πλοία δέχθηκαν πλήγματα όταν επιχείρησαν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που έχουν τεθεί για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία στοχοποιήθηκαν αμέσως μετά την προσπάθεια διέλευσης, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των πληρωμάτων ή την έκταση των ζημιών.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) σε συνέχεια της ανακοίνωσης του για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ αναφέρει ότι η απόφαση πάρθηκε μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις των όρων της εκεχειρίας από τον αμερικανικό αντίπαλο και θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν πρέπει να αποπλεύσει από το αγκυροβόλιό του στον Περσικό Κόλπο ή στον Κόλπο του Ομάν.

Η προσέγγιση στο Στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί πράξη συνεργασίας με τον εχθρό.