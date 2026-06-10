Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως αναζητούσε αφορμή για να επανεκκινήσει τις στρατιωτικές ενέργειες εναντίον του Ιράν και, σύμφωνα με πληροφορίες, την εντόπισε στο περιστατικό με την κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας

Δημοσίευμα του Axios αναφέρει ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες η δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου εντεινόταν συνεχώς, καθώς η Τεχεράνη δεν είχε δώσει απάντηση στις αμερικανικές προτάσεις

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, σχεδιάστηκαν με στόχο να αποκαταστήσουν μέρος της διαπραγματευτικής ισχύος της Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα αποφεύχθηκαν πλήγματα που θα προκαλούσαν απώλειες ή θα έκλειναν τον δρόμο προς μια πιθανή συμφωνία, όπως σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος

Την ίδια στιγμή, ενώ στο παρασκήνιο οι μεσολαβητές του Κατάρ επιχειρούσαν στην Τεχεράνη να επαναφέρουν τις συνομιλίες σε τροχιά, ο Τραμπ προχώρησε σε νέες απειλές προς το Ιράν, δηλώνοντας πως «Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, σε περίπτωση που το χάσετε, επειδή δεν ανοίγετε την τηλεόρασή σας, και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «μας κορόιδευε» κατά τη διάρκεια των επαφών, ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιράν απάντησε πως τέτοιες απειλές δεν δείχνουν ισχύ αλλά «απελπισία»

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέφεραν στο Axios ότι ακόμη και αν το περιστατικό με το Apache δεν ήταν σκόπιμη ενέργεια από ιρανικής πλευράς, η Ουάσιγκτον όφειλε να αντιδράσει ώστε να μην φανεί αδύναμη απέναντι στις κινήσεις της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ

«Αν δεν απαντούσαμε, θα φαινόμασταν αδύναμοι» σημείωσαν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα είχαν περιορισμένο και ελεγχόμενο χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιχείρησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να αποσπάσουν καθαρή απάντηση από το Ιράν, χωρίς όμως αποτέλεσμα

Λίγο πριν από τις επιχειρήσεις, όταν τα αμερικανικά μαχητικά βρίσκονταν ήδη στον αέρα, στάλθηκε μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι «αν σκοτωθούν οι πιλότοι, το Ιράν θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό μέρος»