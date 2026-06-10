Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, άφησε να εννοηθεί νέα κλιμάκωση στις σχέσεις με το Ιράν, ανακοινώνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για ισχυρά χτυπήματα κατά ιρανικών στόχων μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) «θα έχει πολλή δουλειά απόψε», ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον «θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν».

Ο ίδιος έκανε λόγο για πλήγματα σε «σημαντικές εγκαταστάσεις» εντός ιρανικού εδάφους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη φύση ή την τοποθεσία των στόχων.

BREAKING: Pete Hegseth:



CENTCOM will be busy tonight because Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. pic.twitter.com/OBlY3QxUxj — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις που σχεδιάζονται θα είναι «ισχυρά και ξεκάθαρα» πλήγματα, δείχνοντας ότι η ένταση με την Τεχεράνη βαίνει προς περαιτέρω όξυνση.

«Οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πιτ Χέγκσεθ.

Pete Hegseth on Iran:



CENTCOM has used the ceasefire wisely and with great efficiency to ensure that we are refining our intelligence and target sets in ways that are far, far beyond where they were at the beginning of Epic Fury. pic.twitter.com/vGdiswE3c6 — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το βράδυ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσουν άμεσα τους στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τη θέση της Ουάσιγκτον στο διπλωματικό πεδίο

Ο ίδιος, στη συνέχεια, ανέφερε ότι οι χειριστές του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε έπειτα από ιρανική επίθεση με drone δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Τραμπ: Νέα πλήγματα στο Ιράν και σκληρή προειδοποίηση για την επόμενη μέρα

Νωρίτερα, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν είχε προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα» την Τεχεράνη, αποφεύγοντας όμως να διευκρινίσει αν τα πλήγματα θα στοχεύσουν γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

Από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε πως «θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πτώση του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από ιρανικό drone αποτέλεσε την αφορμή για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν ήδη πραγματοποιήσει πλήγματα την προηγούμενη ημέρα και ότι αυτά θα συνεχιστούν και στη συνέχεια

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες. Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σε ερώτηση για το αν αυτό σημαίνει συνέχιση των βομβαρδισμών, απάντησε θετικά, συνδέοντας την απόφαση με το περιστατικό του ελικοπτέρου και υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ ενήργησαν με βάση το δικαίωμά τους

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο συμβάν στον Κόλπο του Ομάν, όπου αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «ένα εξαιρετικό μηχάνημα» που, όπως είπε, επλήγη από ιρανική ενέργεια και στη συνέχεια υπήρξε παραδοχή ευθύνης από την Τεχεράνη

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο περαιτέρω όξυνσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιμένει ότι η Τεχεράνη πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου

Ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα απειλούσε άμεσα το Ισραήλ αλλά και τη συνολική σταθερότητα της περιοχής

«Αν είχαν πυρηνικό όπλο, δεν θα υπήρχε ούτε Ισραήλ ούτε Μέση Ανατολή», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο