Σε ακόμη ένα προκλητικό δημοσίευμα κατά της Ελλάδας, η τουρκική Yeni Akit επιχειρεί να παρουσιάσει τη νέα αμυντική συνεργασία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά με τη νοτιοκορεατική HD Hyundai Heavy Industries ως κίνηση που υπαγορεύεται από τον «φόβο της Τουρκίας».

Με τίτλο που κάνει λόγο για «ριζικό βήμα της Ελλάδας που καίγεται από τον φόβο της Τουρκίας», το τουρκικό μέσο εντάσσει μια βιομηχανική και αμυντική συμφωνία στο γνωστό αφήγημα της Άγκυρας περί ανταγωνισμού στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τη συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους ναυπηγικούς και αμυντικούς ομίλους της Νότιας Κορέας. Η συμφωνία αφορά τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τη μεγαλύτερη ναυπηγική εγκατάσταση της χώρας, και τη HD Hyundai Heavy Industries, εταιρεία με ισχυρή διεθνή παρουσία στον τομέα των ναυτικών πλατφορμών.

Η Yeni Akit υποστηρίζει ότι το μνημόνιο συνεργασίας καλύπτει την κατασκευή νέας γενιάς πολεμικών πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό, εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης, αλλά και την ανάπτυξη μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων.

Το τουρκικό μέσο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ότι η συμφωνία συνδέεται με τις ισορροπίες ισχύος στην περιοχή. Παρουσιάζει την ελληνική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ναυτικού τομέα ως απάντηση στην αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας, επιχειρώντας να εμφανίσει την Αθήνα ως δύναμη που κινείται αμυντικά και υπό πίεση.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, με τη συμμετοχή στελεχών της HD Hyundai Heavy Industries, της διοίκησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αλλά και εκπροσώπων της Νότιας Κορέας και της ελληνικής κυβέρνησης.

Η τουρκική ανάγνωση της συμφωνίας είναι αποκαλυπτική. Αντί να αντιμετωπιστεί ως μια προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και ενίσχυσης της αμυντικής παραγωγής, παρουσιάζεται ως μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης με την Τουρκία.

Η Yeni Akit συνδέει τη συνεργασία με την επιδίωξη της Ελλάδας να αλλάξει τους συσχετισμούς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν στο παρελθόν εμπλακεί σε σημαντικά προγράμματα για το Πολεμικό Ναυτικό, όπως υποβρύχια Type 214 και φρεγάτες MEKO, επιχειρώντας να δείξει ότι η νέα συνεργασία έρχεται να ενισχύσει μια ήδη κρίσιμη βιομηχανική βάση.

Από την τουρκική πλευρά, η εμπλοκή της HD Hyundai Heavy Industries παρουσιάζεται και ως άνοιγμα της νοτιοκορεατικής αμυντικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε χώρες όπως το Περού, οι Φιλιππίνες, η Ινδία και η Σαουδική Αραβία, γεγονός που αναδεικνύει το διεθνές βάρος της.

Πίσω από τον προκλητικό τίτλο, όμως, υπάρχει μια ουσιαστική πραγματικότητα: η Ελλάδα επιδιώκει να αναβαθμίσει τις αμυντικές και ναυπηγικές της δυνατότητες, σε μια περίοδο κατά την οποία η θαλάσσια ασφάλεια αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, η Κύπρος, οι ενεργειακές οδοί και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες καθιστούν το Πολεμικό Ναυτικό κεντρικό πυλώνα της ελληνικής αποτροπής. Σε αυτό το περιβάλλον, η αναβίωση και ενίσχυση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά δεν αποτελεί απλώς βιομηχανική επιλογή, αλλά στρατηγική επένδυση.

Η τουρκική αρθρογραφία, ωστόσο, επιλέγει να διαβάσει την εξέλιξη μέσα από το πρίσμα της αντιπαράθεσης. Με εκφράσεις περί «φόβου της Τουρκίας», επιχειρεί να υποβαθμίσει την ελληνική πρωτοβουλία και να την εντάξει σε ένα αφήγημα ψυχολογικής και στρατιωτικής πίεσης.