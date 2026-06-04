Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα ελληνοτουρκικά, με τουρκικά μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν νέο περιστατικό ανοιχτά της Αλικαρνασσού, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα φορτισμένη γλώσσα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, ελληνικό σκάφος της ακτοφυλακής φέρεται να βρισκόταν στα ανοικτά του Τουργκούτ Ρεΐς, στην περιοχή της Αλικαρνασσού, όπου, κατά την τουρκική εκδοχή, «παρενοχλούσε Τούρκους ψαράδες».

Τα ίδια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το ελληνικό σκάφος αποχώρησε γρήγορα από το σημείο όταν τουρκικό υποβρύχιο που βρισκόταν στην περιοχή αναδύθηκε ξαφνικά στην επιφάνεια.

"TÜRKLER GELİYOR TÜRKLER"



Bodrum açıklarında Türk denizaltısını gören Yunan botu, rotasını değiştirip bölgeden uzaklaştı. pic.twitter.com/mvDvv5TaKC — Sabah (@sabah) June 4, 2026

Η τουρκική εκδοχή του περιστατικού

Η τουρκική Sabah παρουσιάζει το περιστατικό με τίτλους περί «πανικού» των Ελλήνων, αναφέροντας ότι η εμφάνιση του τουρκικού υποβρυχίου προκάλεσε άμεση αποχώρηση του ελληνικού σκάφους.

Στο δημοσίευμα φιλοξενείται και σχετικό βίντεο, το οποίο, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, δείχνει την παρουσία του υποβρυχίου στην περιοχή.

Η Άγκυρα, μέσω φιλοκυβερνητικών μέσων, επιχειρεί να παρουσιάσει το περιστατικό ως ένδειξη αποφασιστικότητας των τουρκικών δυνάμεων στο Αιγαίο και στα παράλια της Μικράς Ασίας.