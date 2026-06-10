Ο Γιώργος Μαργαρίτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα του Alpha, σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τετάρτη.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής αναφέρθηκε στη μακρά πορεία του στον χώρο της μουσικής, αλλά και στις αλλαγές που παρατηρεί στον τρόπο με τον οποίο ξεκινούν σήμερα οι νέοι καλλιτέχνες.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όλα τα κρατάω από τη διαδρομή μου, δεν πετάω τίποτα. Και τις καλές στιγμές και τις κακές, αλλά πάνω απ’ όλα τους απλούς ανθρώπους. Τώρα κοντεύω στα 60 χρόνια μες στη νύχτα και η αγάπη του κόσμου είναι δύναμη μεγάλη».

«Για μένα τώρα αυτά τα σημερινά δεν είναι μπουζουξίδικα, μια μέρα την εβδομάδα τι μπουζουξίδικο να είναι; Οι τραγουδιστές δεν φταίνε, αυτό είναι το μέλλον τους και η εποχή τους. Αλλά μην περιμένεις να βάλουν τον καημό και τον πόνο οι σημερινοί τραγουδιστές. Είναι διαφορετικά τα πράγματα σήμερα».

«Οι τραγουδιστές τα έχουν όλα σήμερα. Πρώτα αγοράζουν μικρόφωνα, έχουν τα ρούχα τους, έχουν τα αμάξια τους και μετά γίνονται τραγουδιστές. Τεράστια διαφορά, σε εμάς δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα» πρόσθεσε, στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαργαρίτης στις τελευταίες του τηλεοπτικές δηλώσεις.