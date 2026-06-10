Ο Γιώργος Χρυσοστόμου, σε συνέντευξή του στις Rainbow Mermaids, μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του με τον αλκοολισμό, εξηγώντας πώς προέκυψε η σχετική εξομολόγηση.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι η πρώτη φορά που αναφέρθηκε στο θέμα δεν έγινε με πρόθεση να δώσει κάποιο μήνυμα ή παράδειγμα, αλλά προέκυψε τυχαία μέσα από μια συνέντευξη, όταν απάντησε ότι είχε σταματήσει να πίνει. Όπως είπε, ένας φίλος του αντέδρασε με αμηχανία λέγοντάς του «ρε συ, μην τα λες αυτά», κάτι που τον έκανε να σκεφτεί πως δεν υπάρχει λόγος να το κρύβει, ειδικά από τη στιγμή που είχε γίνει ευρέως γνωστός μέσα από τη δουλειά του και τις εμφανίσεις του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η κατάσταση εξελίχθηκε σταδιακά μέσα από τον έντονο ρυθμό ζωής και τις νυχτερινές επαγγελματικές υποχρεώσεις, όπου το ποτό έγινε μέρος της καθημερινότητας χωρίς να το συνειδητοποιήσει έγκαιρα.

«Την πρώτη φορά που μίλησα για τον αλκοολισμό, δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση, να πω “πάμε όλοι μαζί”, να δώσω ένα παράδειγμα. Σε καμιά περίπτωση. Απλά έτυχε να γίνει μια ερώτηση τύπου, ξέρω εγώ και είπα εγώ… έχω σταματήσει. Και μου λέει ένας φίλος μου που το είχε λίγο ταμπού, “ρε συ, μην τα λες αυτά”. Ντράπηκε ο ίδιος. Και του λέω, “γιατί; Να σου πω κάτι; Δεν μπορώ εγώ να πω ότι δεν έχω πιει, τη στιγμή που με έχει δει ένα κάρο λαός, 15 χρόνια συναπτά, να είμαι κάπως έτσι, στις τρεις η ώρα το πρωί”. Εννοώ πως δεν σηκωνόμουν το πρωί για να πιω. Δεν είχα πάει σε αυτή τη φάση»

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε σταδιακά, χωρίς να το αντιληφθεί άμεσα, καθώς οι έντονες νυχτερινές δουλειές και οι έξοδοι μετά από αυτές έγιναν συνήθεια, μέχρι που έφτασε σε σημείο να αισθάνεται ότι χάνει τον έλεγχο.

«Το έβλεπα κάπως μάλλον να έρχεται. Γιατί με πήρε μία μπάλα, δουλεύοντας κάθε μέρα νύχτα. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή τελείωναν τα πράγματα και μετά απλά το τρία έγινε τέσσερα, το τέσσερα έγινε πέντε και μετά πηγαίναμε σε αφτεράδικο. Και κατέληξα κάποια στιγμή, γύρω στις 8 το πρωί να είμαι έτσι, και να μην μπορώ πια».

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου σημείωσε επίσης ότι η κατάσταση αυτή επηρέαζε έντονα τη διάθεσή του και τη συμπεριφορά του, καθώς του προκαλούσε θυμό και έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις.

«Συν το ότι μου προκαλούσε τρομερό θυμό, συν το ότι μου προκαλούσε πάρα πολλά τέτοια. Ό,τι μου έπαιρνε και μου το έκανε έτσι, μου το επέστρεφε λίγο επί τρία. Οπότε, όταν λοιπόν το σταμάτησα αυτό, είπα ότι δεν μπορώ να λέω ψέματα στον κόσμο».