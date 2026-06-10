Μια σκληρή και απόλυτα ειλικρινή αυτοκριτική για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του έκανε ο Γιώργος Χρυσοστόμου, παραδεχόμενος τα λάθη συμπεριφοράς που τον οδήγησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός τηλεοπτικού και καλλιτεχνικού συστήματος.

Μιλώντας στο vidcast «Rainbow Mermaids», ο ηθοποιός δεν δίστασε να περιγράψει την περίοδο που η αλαζονεία είχε αλλοιώσει την επαγγελματική του προσέγγιση.

«Εγώ νόμιζα, εν τω μεταξύ, ότι όλος ο κόσμος κινείται γύρω από μένα. Νόμιζα ότι μόνο εγώ είμαι ο καλύτερος που υπάρχει και… εντάξει, είναι λογικό, γιατί ήμουν 21 ετών και μου είχαν πει και στη σχολή ότι είμαι ο καλύτερος, και εγώ νόμιζα ότι είμαι ο καλύτερος. Και εγώ δεν έκανα ιδιαίτερη προσπάθεια, και δεν πήγαινα πολύ επαγγελματικά στις δουλειές, και είχα ένα τουπέ, γιατί ήμουν… νόμιζα ότι ήμουν κάποιος» εξήγησε χαρακτηριστικά.

Η προσγείωση στην πραγματικότητα, ωστόσο, δεν άργησε να έρθει, με τον ίδιο να περιγράφει μεταφορικά τις συνέπειες των επιλογών του: «Ε, αφού ήρθανε κάτι μπάτσοι και με ισιώσανε. Και τέλος πάντων, τώρα το βλέπω να συμβαίνει σε άλλους, και σε άλλες ηλικίες, και πιο μεγάλες.».

Η εξαετής αποχή και η άρνηση ανάληψης ευθυνών

Αυτή η στάση είχε άμεσο αντίκτυπο στην πορεία του, με τον ίδιο τον Γιώργο Χρυσοστόμου να αναλύει εκ των υστέρων τους λόγους για τους οποίους έμεινε πίσω επαγγελματικά, ρίχνοντας αρχικά το φταίξιμο στους γύρω του.

«Εγώ τώρα καταλαβαίνω για ποιο λόγο με είχε το σύστημα πετάξει για καμία εξαετία-επταετία έξω. Γιατί σου λέει, το παιδί είναι… ακούει, είναι σε άλλη περιοχή. Αλλά αυτό το καταλαβαίνεις μετά. Όσο είσαι… Όσο είσαι μέσα, είσαι θυμωμένος. Γιατί κάτι σου φταίει, αλλά δεν φταις ποτέ εσύ. Δεν έχεις αναλάβει καμία ευθύνη. Ναι, απλά, ναι, το σύστημα, φταίει αυτό, ναι, τα συστήματα… Και, και πραγματικά εγώ ήμουν… επαιρόμουν. Δηλαδή, το λέω πολύ… Την είχα, στερεοφωνικά άκουσε, ότι… Ναι, αλλά ξέρεις κάτι;» ανέφερε στη συνέντευξή του.

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Γιώργος Χρυσοστόμου εστίασε στο νεαρό της ηλικίας του, γεγονός που δικαιολογεί εν μέρει την ψευδαίσθηση ότι όλα θα του χαρίζονταν χωρίς κόπο.

«Έτσι ήτανε λογικό, γιατί εμένα ευτυχώς, να πω, με έπιασε και σε μια ηλικία και βιολογική πολύ μικρή, 21 ετών. Είσαι… είσαι μωρό. Σου λέει “όλες οι δουλειές δικές μου” και μετά σου λέει η ζωή, ξέρεις, “είναι κι άλλα”. Και λες “Α, τι; Τι; Πρέπει να προσπαθώ;”. Φάε λοιπόν… Και μετά άρχισα λίγο να… να δουλεύω, να δουλεύω, να δουλεύω. Μετά ήρθανε… Μετά τα μαθήματα ήταν ταχύρρυθμα και πολλά. Μετά ήρθανε κάποια πρώτα λεφτά… Ήρθε η τηλεόραση. Και ήρθανε πολλά λεφτά, τα οποία… φύγανε» κατέληξε.