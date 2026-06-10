Ένα σημαντικό έργο για τον καταδυτικό και εναλλακτικό τουρισμό πήρε ακόμη πιο συγκεκριμένη μορφή στην Κρήτη, καθώς στον θαλάσσιο όρμο Ομπρόσγιαλου στα Χανιά προχώρησε η δημιουργία του πρώτου οργανωμένου Καταδυτικού Πάρκου με ναυάγια πλοίων στην Ελλάδα.

Το έργο υλοποιήθηκε στην περιοχή του Δήμου Αποκορώνου και φιλοδοξεί να μετατρέψει τον Ομπρόσγιαλο σε νέο σημείο αναφοράς για δύτες, επισκέπτες και λάτρεις της υποβρύχιας εξερεύνησης.

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος είχαν ήδη ποντιστεί 44 τεχνητοί ύφαλοι, καθώς και το παροπλισμένο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού «Νέστωρ», δημιουργώντας τη βάση για ένα οργανωμένο υποβρύχιο πάρκο με ξεχωριστές καταδυτικές διαδρομές.

Ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκε με τη βύθιση του πλοίου «Α/Β Φολέγανδρος», έπειτα από ελεγχόμενη έκρηξη. Το σκάφος κατέληξε σε βάθος περίπου 25 μέτρων, εμπλουτίζοντας το νέο καταδυτικό πάρκο με ένα ακόμη ναυάγιο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος και μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών, η οποία επέβλεψε τη διαδικασία, ώστε η βύθιση να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Για λόγους ασφαλείας, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ομπρόσγιαλου είχαν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα. Συγκεκριμένα, απαγορεύτηκε η προσέγγιση, παραμονή και διέλευση κάθε είδους σκάφους σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο των εργασιών.

Η περιοχή τέθηκε υπό συνεχή επιτήρηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο Δήμος είχε απευθύνει έκκληση σε ιδιοκτήτες σκαφών, επαγγελματίες της θάλασσας, αλιείς, δύτες και χρήστες μέσων θαλάσσιας αναψυχής να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες, συμβάλλοντας στην ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το tornonews, η πόντιση του «Φολέγανδρος» αποτέλεσε κομβικό στάδιο για την ολοκλήρωση του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή.

Το καταδυτικό πάρκο, που σχεδιάζεται και θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Δήμου Αποκορώνου, θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές καταδυτικές διαδρομές.

Η πρώτη διαδρομή θα οδηγεί στους τεχνητούς υφάλους, οι οποίοι βρίσκονται σε βάθος περίπου 9 έως 10 μέτρων. Η δεύτερη θα αφορά το ναυάγιο του «Νέστωρ», ενώ η τρίτη θα οδηγεί στο σημείο όπου ποντίστηκε το «Φολέγανδρος».

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι το πάρκο να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος της φετινής τουριστικής περιόδου, προσφέροντας μια νέα εμπειρία στους λάτρεις των καταδύσεων και ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν των Χανίων.

Το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην Κρήτη, καθώς συνδυάζει φυσικό περιβάλλον, ναυάγια, τεχνητούς υφάλους και οργανωμένη πρόσβαση σε ασφαλείς υποβρύχιες διαδρομές.

Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δίνοντας νέα προοπτική στον εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής.

Η δημιουργία του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου έδειξε πώς η Κρήτη μπορεί να αξιοποιήσει το θαλάσσιο περιβάλλον της με τρόπο οργανωμένο, βιώσιμο και τουριστικά αναβαθμισμένο, προσφέροντας εμπειρίες που ξεπερνούν το κλασικό μοντέλο ήλιου και θάλασσας.