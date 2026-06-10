Τα παράπονά του για την αποβολή του Κέντρικ Ναν με πέντε φάουλ, στον 4ο τελικό της Stoiximan Basket League, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό έπειτα από δύο παρατάσεις, εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο Αμερικανός γκαρντ, πρώτος σκόρερ των «πράσινων» με 23 πόντους, αποβλήθηκε με 6:28 να απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με πέντε φάουλ και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ αντέδρασε μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, σε story που ανέβασε στο Instagram, ο Γιαννακόπουλος ανέφερε: «Σήμερα ημέρα που είναι έχω υποσχεθεί να μη βρίσω, δεν έχω και το κουράγιο άλλωστε. Πέταξαν τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ και τώρα σου λένε ντέρμπι πάμε. Τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ έτσι. Φαύλος κύκλος, σε κλέβουνε, αντιδράς, σε τιμωρούνε, αντιδράς».

Ο Παναθηναϊκός πάντως πήρε τη νίκη με 93-86 και έκανε το 2-2, οπότε το πρωτάθλημα θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο (13/6) στην έδρα του Ολυμπιακού.