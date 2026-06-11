Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εξέλιξη, ανταλλαγή απειλών και σοβαρή ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο Fox News, ανέφερε ότι «οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσω τους βομβαρδισμούς», προσθέτοντας ότι «οι επιθέσεις θα σταματήσουν σύντομα».

Υποστήριξε επίσης ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις τρέχουσες επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα έκανε λόγο για χρήση 49 πυραύλων Tomahawk σε στόχους εντός ιρανικού εδάφους και για αμερικανικά μαχητικά που επιχειρούν πάνω από το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τη μεγαλύτερη παραβίαση εκεχειρίας στην ιστορία του κόσμου».

Προειδοποίησε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέγοντας ότι «θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά».

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim αναφέρει ότι το Ναυτικό και η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) πραγματοποίησαν επιχείρηση δύο κυμάτων με πλήγματα κατά αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιθέσεις έγιναν σε αντίποινα για τα προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και είχαν ως στόχο συνολικά 18 κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε βάσεις όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Διάψευση από την Τεχεράνη

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η διάψευση έρχεται σε απάντηση ισχυρισμών του Αμερικανού προέδρου ότι είχε άμεση επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους μετά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος αξιωματούχος χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «ψευδή» και έκανε λόγο για προσπάθεια «κάλυψης» των εξελίξεων.

Ήχησαν οι σειρήνες στο Μπαχρέιν

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν πριν λίγη ώρα στο Μπαχρέιν, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη νέο κύμα ανταποδοτικών επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν.

Οι αρχές στο Μπαχρέιν έχουν ενεργοποιήσει συστήματα προειδοποίησης και καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία, καθώς η ένταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Δεύτερο κύμα επιθέσεων

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν μέσα του Σώματος Πεζοναυτών, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον στόχων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις αλλά και για τα εμπορικά πλοία που κινούνται στα ύδατα της περιοχής.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι τα πλήγματα αποτελούν απάντηση σε αυτό που χαρακτηρίζει ως «αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα» από την πλευρά του Ιράν, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής.

Πρώτο κύμα επιθέσεων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιχειρήσεις αυτοάμυνας, πλήττοντας στόχους στο Ιράν κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η CENTCOM «θα έχει πολλή δουλειά απόψε» και ότι οι ΗΠΑ «θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν», με στόχο «σημαντικές εγκαταστάσεις».

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στη δυτική Τεχεράνη, ενώ έκαναν λόγο για εκρήξεις σε πολλαπλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Σιρίκ, Μινάμπ, Μπαντάρ Αμπάς, Κεσμ και Γκοργκάν. Έκρηξη στην επαρχία Φαρς αποδίδεται σε ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας εκτός κατοικημένων περιοχών.

Αντίποινα της Τεχεράνης

Ο ιρανικός στρατός στοχοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ως απάντηση στα πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίτερα σε περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων το Σιρίκ και το Μπαντάρ Αμπάς.

Η επίθεση τον Πέμπτο Στόλο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν φέρεται να πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Κατά τη διάρκεια δύο κυμάτων επιχειρήσεων, επλήγησαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι του αμερικανικού στρατού στις αεροπορικές βάσεις Άλι και Άχμαντ Άχμαντ», αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο IRNA, προσθέτοντας ότι «επλήγησαν και καταστράφηκαν επίσης οι αεροπορικές βάσεις Σεΐχ Ίσα».

Το Ιράν έκλεισε πάλι τα Στενά του Ορμούζ – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Σε ναυτικό επίπεδο, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ τίθενται εκτός ναυσιπλοΐας για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και πετρελαιοφόρων, προειδοποιώντας ότι όποιο σκάφος επιχειρήσει διέλευση θα στοχοποιηθεί. Η CENTCOM διέψευσε το κλείσιμο της θαλάσσιας διόδου, υποστηρίζοντας ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά. Ιρανικές πηγές αναφέρουν επίσης πλήγματα σε δύο πλοία που επιχείρησαν να παραβιάσουν τους περιορισμούς στο Ορμούζ με τις ΗΠΑ να απορρίπτουν κι αυτόν τον ισχυρισμό.

🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.



✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών στο Στενό του Ορμούζ με εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων, ενώ αναφέρει ότι εχθρικό F-16 εισήλθε στον εναέριο χώρο του Περσικού Κόλπου και αποχώρησε μετά από πυραυλική αντίδραση ιρανικών συστημάτων.

Στο διπλωματικό πεδίο, η καταριανή διαμεσολαβητική αποστολή αποχώρησε από την Τεχεράνη χωρίς ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναφέρουν ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, παρακολουθώντας ωστόσο στενά τις εξελίξεις.