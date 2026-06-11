Στο αρχείο αναμένεται να βάλει η ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του έτους ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 6 δισ. ευρώ, τα οποία κρίνονται ανεπίδεκτα είσπραξης. Πρόκειται κυρίως για οφειλές προς το Δημόσιο πτωχευμένων επιχειρήσεων, φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει και υποθέσεις που παραμένουν ανενεργές επί δεκαετίες, χωρίς να έχουν εντοπιστεί περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το Δημόσιο.

Με τη νέα αυτή καταχώριση, το συνολικό ύψος των οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης εκτινάσσεται στα 41,264 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 36% των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη φορολογική διοίκηση, τα οποία ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ.

Η ένταξη μιας οφειλής στο συγκεκριμένο καθεστώς δεν ισοδυναμεί με διαγραφή της. Αντίθετα, η οφειλή παραμένει ενεργή και παρακολουθείται από τη φορολογική διοίκηση, ενώ αναστέλλονται οι διαδικασίες είσπραξης για διάστημα δέκα ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο καταχωρίζεται στα ειδικά βιβλία.

Κατά τη δεκαετή αυτή περίοδο «παγώνει» η παραγραφή της οφειλής, ενώ ο οφειλέτης και τα συνυπόχρεα πρόσωπα στερούνται τη δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας, λαμβάνοντας μόνο βεβαίωση οφειλής.

Παράλληλα, επιβάλλεται πλήρης δέσμευση τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασμών καθώς και του περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει οποιαδήποτε στιγμή με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή συμψηφισμούς, εφόσον στο μέλλον εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Η διαδικασία

Η διαδικασία ένταξης μιας οφειλής στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής ενώ σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, βασική προϋπόθεση είναι να έχουν εξαντληθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων, να έχει διαπιστωθεί αντικειμενική αδυναμία είσπραξης και, όπου προβλέπεται, να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

Ως ανεπίδεκτες είσπραξης μπορούν να χαρακτηριστούν ακόμη και οφειλές για τις οποίες υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η συνολική αξία των ακινήτων και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της βασικής οφειλής και σε κάθε περίπτωση τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, η αξία της κινητής περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ και να κρίνεται δυσανάλογα χαμηλή σε σχέση με το ύψος του χρέους.

Τι ισχύει μετά την καταχώριση

Οι οφειλές που χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης δεν διαγράφονται από τα βιβλία της φορολογικής διοίκησης. Παραμένουν σε ειδικό καθεστώς παρακολούθησης για δέκα χρόνια, διάστημα κατά το οποίο αναστέλλεται η παραγραφή τους.

Στο μεταξύ, δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα ούτε άλλα πιστοποιητικά που απαιτούνται για μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν η μεταβίβαση πραγματοποιείται για την εξόφληση της οφειλής. Παρά το «πάγωμα» των διαδικασιών είσπραξης, το Δημόσιο διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του. Εφόσον στο μέλλον αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία ή προκύψουν απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι τρίτων, η φορολογική διοίκηση μπορεί να επανενεργοποιήσει άμεσα τα μέτρα είσπραξης και να διεκδικήσει την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.