Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας πάνω από τη χώρα, «ως προληπτικό μέτρο», λόγω των «ιρανικών επιθέσεων».

Σε ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αρμόδια αρχή ανέφερε ότι οι πτήσεις θα κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια, «σύμφωνα με τις εγκεκριμένες συμφωνίες και διαδικασίες».

Η απόφαση, όπως επισημαίνει το Reuters ελήφθη εν μέσω της ραγδαίας κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο, με αναφορές για επιθέσεις, ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα σε πολλές χώρες της περιοχής.