Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) διαψεύδει τους ιρανικούς ισχυρισμούς περί νέου κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα συνεχίζεται χωρίς διακοπή στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα πλοία εξακολουθούν να εισέρχονται και να εξέρχονται κανονικά από την περιοχή, παρά τις ανακοινώσεις της Τεχεράνης.

Το CENTCOM απορρίπτει επίσης τους ιρανικούς ισχυρισμούς ότι δύο πλοία επλήγησαν στο Στενό, χωρίς να επιβεβαιώνει οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό.

Νωρίτερα η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, το Κεντρικό Στρατηγείο «Khatam al-Anbiya», ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ τίθονται εκτός ναυσιπλοΐας για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων και εμπορικών σκαφών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο θα στοχοποιηθεί, γεγονός που ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση στην περιοχή και προκαλεί ανησυχία για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστήριξε ότι δύο πλοία δέχθηκαν πλήγματα όταν επιχείρησαν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που έχουν τεθεί για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.