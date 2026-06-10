Στη λίστα του ΠΑΟΚ, καθώς το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι εξαιρετικά αβέβαιο, βρίσκεται το όνομα του Σέζαρ Πεϊσότο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η A’ Bola.

Η αλλαγή προπονητή είναι αρκετά πιθανή πλέον στον «δικέφαλο του βορρά», με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο του Sky Italia να κάνει λόγο για διαπραγματεύσεις του Λουτσέσκου με την Αλ Σαντ και τους Πορτογάλους να γράφουν για τον Πεϊσότο.

Ο 46χρονος προπονητής, ο οποίος οδήγησε τη Ζιλ Βιθέντε στην 6η θέση του πρωταθλήματος, είναι υποψήφιος για τη Γουλβς, αλλά η A’ Bola εμπλέκει στο θέμα και τον ΠΑΟΚ, αναφέροντας τα εξής σε σχετικό δημοσίευμα…

«Η Γουλβς θα παίξει στην Τσάμπιονσιπ, αφού δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό από την Premier League. Οποιαδήποτε μεταγραφή του Σέζαρ Πεϊσότο θα πρέπει να γίνει από τη Ζιλ Βιθέντε, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Στην καρδιά της διαδικασίας θα μπορούσε να βρίσκεται ο ατζέντης Ζόρζε Μέντες, ο οποίος εκπροσωπεί τον Πεϊσότο και συνεχίζει να διατηρεί στενή σχέση με τη Γουλβς, αν και όχι τόσο στενή όσο στο παρελθόν. Ωστόσο, ο προπονητής είναι και στη λίστα του ΠΑΟΚ».