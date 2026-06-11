Οι σειρήνες αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν εκ νέου σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, στο πλαίσιο του νέου κύματος επιθέσεων και αντιποίνων που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο.

The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 11, 2026

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, τα συστήματα προειδοποίησης τέθηκαν σε λειτουργία μετά από αναφορές για ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές κάλεσαν πολίτες και προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες.

تُعلن رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.



وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.#الجيش_الكويتي pic.twitter.com/THemU0o5p1 — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 11, 2026

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή χτυπημάτων στην ευρύτερη περιοχή, με τις στρατιωτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και την ένταση να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στον Περσικό Κόλπο.

Εκτοξεύσεις πυραύλων σε τρεις επαρχίες του Ιράν

Εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν εκτοξεύσεις πυραύλων από τις επαρχίες Ζαντζάν, Δυτικό Αζερμπαϊτζάν και Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν στο Ιράν.

تصاویر دریافتی از شلیک موشک از استان‌های زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

پنجشنبه ۲۱ خرداد #Iran pic.twitter.com/iens6yA3qa — Vahid Online (@Vahid) June 11, 2026

Τα περιστατικά καταγράφηκαν την Πέμπτη 10 Ιουνίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες διευκρινίσεις από τις ιρανικές αρχές για τη φύση των εκτοξεύσεων ή τους στόχους τους.

Οι πληροφορίες και τα οπτικά ντοκουμέντα δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ παραμένει ασαφές εάν πρόκειται για άσκηση ή επιχειρησιακή δραστηριότητα στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης στην περιοχή.