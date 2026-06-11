Ο ιρανικός στρατός στοχοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ως απάντηση στα πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίτερα σε περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων το Σιρίκ και το Μπαντάρ Αμπάς.

Η επίθεση στον Πέμπτο Στόλο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν φέρεται να πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα επανάληψης ενός μοτίβου αμοιβαίων επιθέσεων, αντίστοιχου με αυτό της Τρίτης, όταν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή είχαν τεθεί στο στόχαστρο.

Οι επιχειρήσεις και οι επιθέσεις σε διάφορα σημεία της περιοχής δείχνουν ότι η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός.