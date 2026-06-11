Οι λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και οι μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 11/6.

Ειδικότερα, για την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς, ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια τμήματα τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29 βαθμούς), 19 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου), 16 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 21 έως 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 17 έως 31 βαθμούς στην Κρήτη, 17 έως 33 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 29 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις και μετά το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς.