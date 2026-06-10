Σε δηλώσεις προχώρησε ο 65χρονος Ιταλός λίγο μετά τη σύλληψή του για το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς κατηγορείται ότι δολοφόνησε μητέρα και γιο.

Ο άνδρας από την Ιταλία υποστήριξε ότι είναι αθώος, συνεχίζοντας να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα.

Επιπλέον, δήλωσε ότι τους αγαπάει, χαρακτηρίζοντας «γιο» του τον 26χρονο Ολύμπιο που δολοφονήθηκε στον ύπνο του.

«Είμαι αθώος. Αγαπούσα πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου», είπε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές την αθωότητά του.

Σημειώνεται ότι ο Ιταλός προσήχθη ως βασικός ύποπτος όταν αποκαλύφθηκε το φονικό, καθώς ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή που έγιναν οι δολοφονίες, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε κάτι, παρά όταν ξύπνησε, ώρες αργότερα.

Η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, όμως, γιατί υπέπεσε σε αντιφάσεις, ενώ τα στοιχεία που έχουν εντοπίσει οι αρχές δεν στηρίζουν τους ισχυρισμούς του.