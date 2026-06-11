Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται έντονα ανοδικά, με τις αγορές να αντιδρούν στις πληροφορίες ότι το Ιράν φέρεται να έχει προχωρήσει σε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός κομβικού ενεργειακού περάσματος, μετά τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,47% φτάνοντας τα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε άνοδο 2,89% και διαμορφώθηκε στα 92,63 δολάρια.

Η ανοδική κίνηση αποδίδεται στις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή ροή, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης πετρελαίου διεθνώς.