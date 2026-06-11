Η σταδιακή μετακίνηση της Σελήνης από τον Κριό στον Ταύρο αποτελεί το κυρίαρχο αστρολογικό γεγονός για την Πέμπτη 11 Ιουνίου, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τη συναισθηματική φόρτιση του πρωινού στην ανάγκη για πρακτική σταθερότητα από το μεσημέρι και μετά.

Τα ζώδια σήμερα καλούνται να διαχειριστούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, να θέσουν ξεκάθαρα όρια όπου απαιτείται και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη.

Πώς επηρεάζονται αναλυτικά τα 12 ζώδια

Κριός

Η ανάγκη για εσωτερική επούλωση κυριαρχεί τις πρώτες ώρες της ημέρας, καθώς οι όψεις της Σελήνης με την Αφροδίτη και τον Χείρωνα επιβάλλουν να ακούσετε τις προσωπικές σας ανάγκες. Στη συνέχεια, το πέρασμα της Σελήνης στον Ταύρο σάς βοηθά να δείτε πιο καθαρά τους στόχους σας. Κινηθείτε με υπομονή και αποφύγετε άτομα που σας αποσυντονίζουν το απόγευμα.

Ταύρος

Η εσωτερική σας στάση θα καθορίσει την εξέλιξη της ημέρας, καθώς οι θετικές σκέψεις μπορούν να ανοίξουν νέες πόρτες. Με τη Σελήνη να εισέρχεται στο ζώδιό σας, η προσωπική σας επιρροή ενισχύεται σημαντικά. Είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσετε τις επιλογές σας και να επενδύσετε σε νέες γνωριμίες, αφήνοντας στην άκρη τις αμφιβολίες.

Δίδυμοι

Οι ισορροπίες στις φιλικές σας σχέσεις έρχονται στο προσκήνιο, καθώς γίνονται ορατές συμπεριφορές ανταγωνισμού. Αν κάποια άτομα τροφοδοτούν τις ανασφάλειές σας, ίσως χρειαστεί να κρατήσετε αποστάσεις. Η Σελήνη στον Ταύρο σάς καλεί να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας και να επαναπροσδιορίσετε τα όριά σας απέναντι σε εντάσεις τρίτων.

Καρκίνος

Οι εμπειρίες του παρελθόντος γίνονται ο οδηγός για να διορθώσετε τα κακώς κείμενα στις τρέχουσες σχέσεις σας. Μιλήστε ανοιχτά για όσα ζητάτε. Το πέρασμα της Σελήνης στον Ταύρο φέρνει πιο ήρεμες επαφές και στήριξη από το κοινωνικό σας περιβάλλον, ωστόσο το απόγευμα απαιτείται προσοχή ώστε να μην δείξετε υπερβολική εμπιστοσύνη σε νέα πρόσωπα.

Λέων

Η διαίσθηση των πρώτων πρωινών ωρών προσφέρει χρήσιμα μηνύματα, ενώ η μετακίνηση της Σελήνης στον Ταύρο σάς βοηθά να συγκεντρωθείτε στους μακροπρόθεσμους επαγγελματικούς σας στόχους. Μην απορρίπτετε νέες προτάσεις επειδή σας βγάζουν από τη ζώνη ασφαλείας σας. Στα αισθηματικά, κρατήστε την ψυχραιμία σας το απόγευμα.

Παρθένος

Η κόπωση από σχέσεις που δεν λειτουργούν σε ισότιμη βάση σάς ωθεί στο να δώσετε προτεραιότητα σε ανθρώπους που σας στηρίζουν έμπρακτα. Η Σελήνη στον Ταύρο σάς βοηθά να προσεγγίσετε τις καταστάσεις με ωριμότητα και ενισχυμένη ενόραση. Το απόγευμα ενδείκνυται για να αναθεωρήσετε μικρούς στόχους που σας αποσπούν από το γενικότερο πλάνο σας.

Ζυγός

Οι υπερβολικές προσδοκίες από τους άλλους ή από τον εαυτό σας μπορεί να φέρουν απογοητεύσεις, επομένως απαιτείται ρεαλισμός. Η Σελήνη στον Ταύρο ευνοεί τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών, όπου όλες οι πλευρές έχουν ισότιμο ρόλο. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά σας, αρκεί να αποφύγετε παιχνίδια εξουσίας το απόγευμα.

Σκορπιός

Οργανώστε τις κινήσεις σας από το πρωί για να κάνετε ουσιαστικά βήματα προς την επίτευξη των στόχων σας, αφήνοντας πίσω συνήθειες που σας κρατούν στάσιμους. Η νέα θέση της Σελήνης στον Ταύρο ενισχύει τη γοητεία σας και φέρνει ευνοϊκές προοπτικές στα αισθηματικά. Το απόγευμα, δείξτε κατανόηση στη μεταβαλλόμενη διάθεση ενός δικού σας ανθρώπου.

Τοξότης

Οι εγωιστικές συμπεριφορές μπορεί να δημιουργήσουν άσκοπες αποστάσεις από τους ανθρώπους που αγαπάτε, οπότε αποφύγετε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Η Σελήνη στον Ταύρο σάς βοηθά να βρείτε έναν πιο παραγωγικό ρυθμό στην καθημερινότητα ή σε ζητήματα του σπιτιού. Μην αφήνετε την τελειομανία να σας εγκλωβίζει σε λεπτομέρειες.

Αιγόκερως

Η συσσωρευμένη κούραση ενδέχεται να σας κάνει απόμακρους ή ευερέθιστους, καθιστώντας την ξεκούραση απαραίτητη. Η Σελήνη στον Ταύρο θα βελτιώσει σταδιακά τη διάθεσή σας, αρκεί να ξεκλέψετε λίγο χρόνο για μικρές απολαύσεις. Νέες ιδέες και έμπνευση για θέματα προσωπικής εξέλιξης ή σπουδών θα κάνουν την εμφανίσή τους.

Υδροχόος

Δώστε προτεραιότητα στην ψυχική σας ηρεμία με το ξεκίνημα της ημέρας. Η είσοδος της Σελήνης στον Ταύρο οξύνει τη διαίσθησή σας, επιτρέποντάς σας να αντιλαμβάνεστε τις προθέσεις των γύρω σας πίσω από τα λόγια τους. Το απόγευμα, προτιμήστε την ασφάλεια και την ηρεμία του σπιτιού σας, αποφεύγοντας καταστάσεις που σας επιβαρύνουν.

Ιχθύες

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αξιολογήσετε τι έχει πραγματική αξία για εσάς, με τις συζητήσεις γύρω από οικονομικά ζητήματα να αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες. Η Σελήνη στον Ταύρο διευκολύνει την επικοινωνία και σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε όσα κρατούσατε μέσα σας. Το απόγευμα, αγνοήστε τα αρνητικά σχόλια και μείνετε προσηλωμένοι στα πλάνα σας.