Αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές έως και 300 ευρώ αναμένεται να δουν περίπου 10.000 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά στην επέκταση της προσωπικής διαφοράς σε εργαζόμενους που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από το συγκεκριμένο καθεστώς.

Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο άρθρο 53 του πολυνομοσχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αφορά υπαλλήλους που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν από την 1η Απριλίου 2023 και μετά σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Με τη νέα διάταξη, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα λήψης προσωπικής διαφοράς, η οποία θα μπορεί να φθάνει έως τα 300 ευρώ μηνιαίως. Πρόκειται για ένα μέτρο που επιχειρεί να περιορίσει τις μισθολογικές αποκλίσεις που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια μεταξύ υπαλλήλων των ίδιων υπηρεσιών.

Στους φορείς που εντάσσονται στη ρύθμιση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς και οι ρυθμιστικές αρχές Ενέργειας, Σιδηροδρόμων και Λιμένων.

Η δημοσιονομική παρέμβαση εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έως και 10.000 υπαλλήλους, οδηγώντας σε αντίστοιχη ενίσχυση των μικτών μηνιαίων αποδοχών τους.

Ωστόσο, η ρύθμιση δεν φαίνεται να κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των μισθολογικών διαφορών στο Δημόσιο. Και αυτό γιατί για υπαλλήλους που υπηρετούν στους ίδιους φορείς αλλά είχαν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την 1η Απριλίου 2023, εξακολουθούν να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ως προς την προσωπική διαφορά, χωρίς το πλαφόν των 300 ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι να διατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στις αποδοχές μεταξύ εργαζομένων με παρόμοια καθήκοντα και προσόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι στη δημόσια διαβούλευση έχουν ήδη κατατεθεί δεκάδες σχόλια και ενστάσεις από υπαλλήλους που θεωρούν ότι η νέα διάταξη δημιουργεί νέες αδικίες αντί να εξαλείφει τις υφιστάμενες.

Τι είναι η προσωπική διαφορά

Η προσωπική διαφορά θεσπίστηκε με τον νόμο 4354/2015, ο οποίος εισήγαγε από την 1η Ιανουαρίου 2016 το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Ο μηχανισμός αυτός σχεδιάστηκε ώστε να προστατεύσει τους υπαλλήλους που, λόγω των αλλαγών στο μισθολογικό καθεστώς, θα έβλεπαν μείωση στις αποδοχές τους σε σχέση με εκείνες που λάμβαναν έως το τέλος του 2015.

Στην πράξη, όμως, η προσωπική διαφορά λειτούργησε επί σειρά ετών ως «φρένο» στις μισθολογικές αυξήσεις. Κάθε αύξηση που προέκυπτε από μισθολογική ωρίμανση συμψηφιζόταν με το ποσό της προσωπικής διαφοράς, με αποτέλεσμα πολλοί υπάλληλοι να μην βλέπουν ουσιαστική βελτίωση στις αποδοχές τους, παρά την εξέλιξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια.