Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα έκοψε κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τη Σάρα Φέργκιουσον εξαιτίας μιας σειράς γραπτών αποκαλύψεων που θεώρησε ανεπίτρεπτη παραβίαση της ιδιωτικότητάς της.

Στο επικαιροποιημένο βιβλίο του με τίτλο «Entitled: The Rise and Fall of the House of York», ο βασιλικός συγγραφέας Andrew Lownie φέρνει στο φως τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τις δύο γυναίκες σε πλήρη αποξένωση για μήνες, πριν από το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα του 1997.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστορικού, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν η δούκισσα της Υόρκης αποφάσισε να συμπεριλάβει στο αυτοβιογραφικό της πόνημα «My Story», το 1996, προσωπικές τους στιγμές, αγνοώντας τις αντίθετες επιθυμίες της πρώτης.

Το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη οργή ήταν ένα μάλλον άκομψο ανέκδοτο για μια μυρμηγκιά που η Φέργκιουσον ισχυρίστηκε ότι απέκτησε όταν φόρεσε ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία της είχε δανείσει η Πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Οι διαρροές για τον Ουίλιαμ και τον Χάρι

Η ρήξη αυτή πήρε βαθιές διαστάσεις, καθώς οι δύο γυναίκες συνδέονταν με συγγένεια τέταρτου βαθμού και κοινά βιώματα από την εφηβεία τους, έχοντας ζήσει και οι δύο τον χωρισμό των γονιών τους και την απώλεια της επιμέλειας από τις μητέρες τους.

Η βασιλική αναλύτρια Helena Chard εξηγεί πως η έκδοση του βιβλίου λειτούργησε ως σημείο χωρίς επιστροφή, καθώς η Πριγκίπισσα Νταϊάνα τρομοκρατήθηκε όταν διαπίστωσε ότι στο κείμενο υπήρχαν αναφορές που άγγιζαν τις συζητήσεις τους αλλά και τους γιους της, πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι.

Η Chard τονίζει ότι η προστασία της προσωπικής της ζωής αποτελούσε απόλυτη προτεραιότητα για τη Νταϊάνα και η αίσθηση ότι η φίλη της εκμεταλλεύτηκε εμπιστευτικές πληροφορίες για προσωπικό όφελος κατέστρεψε την εμπιστοσύνη ανάμεσά τους, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να συμφιλιωθούν ποτέ.

Η άρνηση για συγχώρεση και η θεωρία της «αμαρτωλής»

Ο βασιλικός ειδικός Richard Fitzwilliams, μιλώντας στο Fox News, επιβεβαιώνει ότι η Πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν πεπεισμένη πως η κουνιάδα της διοχέτευε συστηματικά ιστορίες στα Μέσα Ενημέρωσης.

Παρά το γεγονός ότι η Σάρα Φέργκιουσον επιχείρησε επανειλημμένα να ζητήσει συγγνώμη μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, η απόφαση για τον εξοστρακισμό της ήταν οριστική, με τον Fitzwilliams να σημειώνει πως αν υπήρχε πρόθεση επανασύνδεσης, η πρωτοβουλία θα είχε ήδη ληφθεί.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η δούκισσα της Υόρκης δεν έκρυψε την εκτίμησή της για το πρόσωπο της Νταϊάνα, παρά το πικρό φινάλε της σχέσης τους που κάποτε τις είχε κάνει να αυτοαποκαλούνται «Terrible Twins» και «Wicked Wives of Windsor».

Σε παλαιότερη τοποθέτησή της στο περιοδικό People, είχε περιγράψει τον δεσμό τους με τη φράση «της αγίας και της αμαρτωλής», ενώ μετέφερε αυτούσια και μια καθοριστική κουβέντα που της είχε πει η πρώην πριγκίπισσα της Ουαλίας: «Όταν βρίσκεσαι στην κορυφή, είναι πολύ εύκολο να πέσεις. Όταν όμως είσαι χαμηλά, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανέβεις».