Σάββατο μεσημέρι στο Σύνταγμα. Η Ερμού γεμάτη κόσμο, περαστικούς, τουρίστες, οικογένειες και παρέες που κινούνται στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας. Λίγα βήματα από την πλατεία, το νέο κατάστημα της Allwyn άνοιξε επισήμως τις πόρτες του το Σάββατο 6 Ιουνίου και έγινε αμέσως το πιο hot σημείο της πόλης, δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής για το δίκτυο καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα.

Σύγχρονη αισθητική, νέα φιλοσοφία

Στην καρδιά της Αθήνας, η Allwyn δημιούργησε έναν χώρο που ξεχωρίζει για την εικόνα και την άνεση που προσφέρει. Το κατάστημα σχεδιάστηκε με προσεγμένη αρχιτεκτονική ταυτότητα που το φέρνουν πιο κοντά στις συνήθειες του σημερινού επισκέπτη.

Το μοντέρνο design, η ψηφιακή φιλοσοφία και η αίσθηση ενός χώρου που μοιάζει βγαλμένος από το μέλλον συνθέτουν ένα περιβάλλον διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Η Allwyn φέρνει περισσότερη διασκέδαση, περισσότερες επιλογές και ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία που απολαμβάνουν οι πελάτες μέσα στο κατάστημα. Έτσι, η εμπειρία δεν περιορίζεται στην εξυπηρέτηση, αποκτά πιο ψυχαγωγικό και διαδραστικό χαρακτήρα.

Ολοήμερο event με μουσική και εκπλήξεις

Τα εγκαίνια είχαν τον χαρακτήρα μιας μεγάλης γιορτής στην καρδιά της πόλης. Από το μεσημέρι και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η αρχή της Ερμού γέμισε μουσική, ενέργεια και εκπλήξεις. Την εκδήλωση πλαισίωσαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Pepper και Happy, με ζωντανές εκπομπές και αγαπημένους παραγωγούς.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από τον Pepper, με τον Τάκη Γιαννούτσο και τον Θοδωρή Βαμβακάρη, και συνεχίστηκε με τη Βίκυ Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση από τον Happy 104.

Η μουσική συνεχίστηκε με DJ set από τον DJ Spector, ενώ το βράδυ η διάθεση ανέβηκε ακόμη περισσότερο με ένα 80s–90s party DJ set.

Έξω από το κατάστημα, στην αρχή της Ερμού, οι επισκέπτες απόλαυσαν κεράσματα από ειδικά διαμορφωμένο βαν, φωτογραφήθηκαν στο photobooth και κέρδισαν δώρα και εκπλήξεις. Το άνοιγμα μετατράπηκε έτσι σε μια ολοήμερη γιορτή για την πόλη, ένα σημείο συνάντησης για περαστικούς και επισκέπτες.

Ένα σημείο αναφοράς για το δίκτυο της Allwyn

Το νέο κατάστημα στο Σύνταγμα αποτελεί ένα δυνατό δείγμα της κατεύθυνσης που χαράζει η Allwyn για το μέλλον του δικτύου της. Περισσότερη διασκέδαση, αναβαθμισμένοι χώροι, ψηφιακή λογική και διαδραστικότητα συνθέτουν τη νέα εικόνα που η εταιρεία θέλει να φέρει σε όλη την Ελλάδα.

Στην καρδιά της Αθήνας, η Allwyn παρουσιάζει ένα κατάστημα που δίνει τον παλμό της νέας εποχής: πιο φωτεινό, πιο φιλόξενο, πιο κοντά στον επισκέπτη και σε αυτά που αναζητά σήμερα.