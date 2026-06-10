Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Μεσσηνία η εξαφάνιση ιστορικής επετειακής καμπάνας από τον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο φρούριο της Πύλου, το γνωστό Νιόκαστρο.

Το πολύτιμο κειμήλιο, που συνδέεται με τη μνήμη της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για κλοπή ή αν η καμπάνα απομακρύνθηκε στο πλαίσιο κάποιας άλλης διαδικασίας, η οποία δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ Καλαμάτας, η καμπάνα βρισκόταν κανονικά στο σημείο όπου είχε τοποθετηθεί τουλάχιστον έως τις 29 Μαΐου 2026. Η παρουσία της, μάλιστα, φέρεται να επιβεβαιώνεται και από σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου, επισκέπτες του κάστρου διαπίστωσαν ότι η ιστορική καμπάνα δεν βρισκόταν πλέον στη θέση της. Η διαπίστωση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Πύλου.

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς πολιτισμού, οι οποίοι επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και πού βρίσκεται σήμερα το σημαντικό αυτό κειμήλιο.

Η καμπάνα, βάρους περίπου 12 κιλών, έχει ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική αξία. Μεταφέρθηκε στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου 2017 από το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Azov», στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 190 ετών από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε από Ρώσους φιλέλληνες προς τον Ιερό Ναό του Νιοκάστρου και είχε παρουσιαστεί ως μια «γέφυρα μνήμης» ανάμεσα στον ελληνικό και τον ρωσικό λαό, με αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς που διαμορφώθηκαν μέσα από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Η συγκεκριμένη ναυμαχία, που πραγματοποιήθηκε το 1827, αποτέλεσε ένα από τα καθοριστικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και συνέβαλε αποφασιστικά στην πορεία προς την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Για τον λόγο αυτό, η εξαφάνιση της καμπάνας δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως απώλεια ενός εκκλησιαστικού αντικειμένου. Πρόκειται για ένα κειμήλιο με ιστορική βαρύτητα, που είχε τοποθετηθεί σε έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη μνήμη του Ναυαρίνου και την ιστορία της Πύλου.

Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον απαντήσεις από τις έρευνες των αρμόδιων αρχών, με την ελπίδα ότι η καμπάνα θα εντοπιστεί και θα επιστρέψει στη θέση της, στο Νιόκαστρο.