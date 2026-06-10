Σε έντονο ύφος τα είπαν οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Ταϊρίκ Τζόουνς στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου στον τέταρτο τελικό της Stoiximan Basket League, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο Telecom Center Athens με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται με 2-1 στις νίκες και στον πάγκο τους υπήρξε ένταση στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο Τζόουνς χρεώθηκε με το δεύτερό του φάουλ και αντικαταστάθηκε από τον Μιλουτίνοφ, με τον Μπαρτζώκα να του λέει κάτι καθώς πήγαινε προς τον πάγκο. Ο Αμερικανός σέντερ απάντησε και τελικά οι δυο τους τα είπαν για λίγο σε έντονο ύφος.

Η ηρεμία, τελικά, επανήλθε μέσα σε δευτερόλεπτα, με τον Τζόουνς να κάθεται στον πάγκο.