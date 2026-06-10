Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που επιστρέφει στη δράση θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, σε λίγες ώρες (10/6, 21:00), τον Παναθηναϊκό, στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι μπροστά με 2-1, θέλουν ακόμη μία νίκη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουν να την πάρουν στο Telecom Center Athens ποντάροντας και στον Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής γκαρντ απουσίασε από τα πρώτα τρία παιχνίδια της σειράς λόγω τενοντίτιδας, τώρα όμως είναι έτοιμος για να επιστρέψει στη δράση και θα βρίσκεται στη 12άδα του Ολυμπιακού για τη νέα αναμέτρηση με τους «πράσινους».

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους ξένους, οι δύο που μένουν εκτός είναι ξανά οι Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ, με τη 12άδα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα να απαρτίζεται από τους Γουόκαπ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.