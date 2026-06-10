Ήταν 10 Ιουνίου 2018 όταν είχε φύγει από τη ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος και ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του αφήνοντας λουλούδια στη θέση του στο Telecom Center Athens, πριν τον 4ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Χρήστος Μπαφές, ήταν αυτός που άφησε λουλούδια στη θέση που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος και στη συνέχεια μίλησε στην ΕΡΤ για τον αείμνηστο διοικητικό ηγέτη των «πράσινων», λέγοντας τα εξής…

«Δεν είναι η πρώτη φορά. Συνήθως είναι οι τελικοί αυτές τις ημερομηνίες. Είναι η δεύτερη, η τρίτη φορά που αφήνουμε λουλούδια στη θέση που καθόταν. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν σπουδαίος παράγοντας, ένας μεγάλος αντίπαλος και φυσικά τη μνήμη του. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Θα είναι πάντα στη μνήμη και στην καρδιά όλων.

Η πορεία του στον χώρο και αυτά που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός υπό την δική του καθοδήγηση, δεν χρειάζεται να τα σχολιάσουμε, μιλάνε από μόνα τους. Ήταν ένας μεγάλος αντίπαλος με κοινωνική εκτός από αθλητική προσφορά. Τιμούμε τη μνήμη του, ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του».

Όσο για το αν αυτή η κίνηση με την ανθοδέσμη βοηθάει στο να ηρεμήσει η κατάσταση, είπε: «Ο καθένας πρέπει να προσπαθεί από τη δική του πλευρά για το καλύτερο. Άλλες φορές το καταφέρνουμε, άλλες όχι. Σημασία έχει να προσπαθείς, σημασία έχει ότι κάνεις να το κάνεις με την καρδιά σου και επειδή το πιστεύεις».