Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League και ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει ούτε τώρα στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ είχε απουσιάσει από το τρίτο παιχνίδι, στο ΣΕΦ, λόγω προβλήματος στη μέση και παρά το γεγονός ότι έκανε ένεση δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί ούτε στο τέταρτο.

Το πρόβλημα για τους «πράσινους» είναι μεγάλο και γίνεται μεγαλύτερο επειδή απουσιάζει λόγω τραυματισμού και το άλλο 3άρι, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, με τον Αταμάν να αφήνει εκτός και τον Κένεθ Φαρίντ.

Οι έξι ξένοι παίκτες του Παναθηναϊκού, επομένως, στον 4ο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ματίας Λεσόρ.