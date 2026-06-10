Συγκίνηση στο Telecom Center Athens, πριν τον 4ο τελικό με τον Ολυμπιακό, λόγω του βίντεο που ετοίμασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, για τον οποίο μίλησε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης.

Στις 10 Ιουνίου 2018 ο αείμνηστος διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» έφυγε από τη ζωή, κανείς όμως δεν τον έχει ξεχάσει και η ΚΑΕ φρόντισε να ετοιμάσει ένα αφιερωματικό βίντεο, το οποίο προβλήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».

Ένα βίντεο που προκάλεσε συγκίνηση στο Telecom Center Athens, ενώ ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος έζησε τον Παύλο Γιαννακόπουλο για πάρα πολλά χρόνια, μίλησε στην ΕΡΤ και έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που είχε την αποδοχή από όλο τον φίλαθλο κόσμο, τονίζοντας πως «η αύρα του είναι ακόμη εδώ».