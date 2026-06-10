Χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ όπως και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τσέντι Όσμαν, θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League.

Οι «πράσινοι» είναι με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα τους στο ΣΕΦ τη Δευτέρα (8/6), καθώς έμειναν πίσω με 2-1 στις νίκες και πρέπει οπωσδήποτε να επικρατήσουν το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00) για να κάνουν το 2-2 και να στείλουν τους τελικούς στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.

Τα προβλήματα, πάντως, δεν λείπουν και είναι σημαντικά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, καθώς είναι εκτός δράσης οι Σλούκας, Όσμαν και Ρογκαβόπουλος. Έτσι, είναι μόλις 11 οι διαθέσιμοι παίκτες για τον τέταρτο τελικό με τους «ερυθρόλευκους», με δεδομένο πως έμεινε έξω από την 6άδα των ξένων ο Κένεθ Φαρίντ.

Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Αταμάν είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ, Σαμοντούροβ, Μήτογλου, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος.