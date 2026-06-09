Στην τρέχουσα φάση της ζωής του, ενάμιση σχεδόν χρόνο μετά την απώλεια του πατέρα του, αναφέρθηκε ο Χρίστος Κούγιας, περιγράφοντας μια σαφώς πιο ήρεμη καθημερινότητα.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», ο φοιτητής Νομικής εξήγησε ότι πλέον έχει αφήσει πίσω του την έντονη πίεση της περασμένης περιόδου, ενώ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη λειτουργία του δικηγορικού γραφείου.

Αναφερόμενος στην επαγγελματική συνέχεια του γραφείου μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, ο νεαρός φοιτητής σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ελπίζω ότι φέτος θα τελειώσω το πανεπιστήμιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος κιόλας γενικά από το πώς πάει το γραφείο. Δηλαδή, περίμενα το γραφείο χωρίς τον μπαμπά ότι θα είχε πρόβλημα, αλλά είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος»

Σχετικά με τη μειωμένη έκθεσή του στα μέσα ενημέρωσης σε σύγκριση με το παρελθόν, ο Χρίστος Κούγιας συμπλήρωσε:

«Λογικό δεν είναι να είμαι ήρεμος; Έναν χρόνο μετά δεν με ενοχλεί πια κανείς. Καμία σχέση, πέρσι ας πούμε έπαιρναν τηλέφωνα συνάδελφοί σου κάθε μέρα ξέρω… Υπήρχε θέμα. Τώρα είμαι πολύ πιο ήρεμος… Μπορώ να ζήσω φυσιολογικά δηλαδή τώρα»

Οι σπουδές, οι επιχειρήσεις στη Μύκονο και η σύγκριση με τον πατέρα του

Αυτή την περίοδο, ο ίδιος επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της σχολής του, επιλέγοντας να απέχει από την έντονη κοινωνική ζωή, με τον ίδιο να εξηγεί τη ρουτίνα του:

«Σπουδάζω ακόμα. Υπομονή θέλει η ζωή μου γενικά. Δεν κάνω κάτι τρελό να σου πω την αλήθεια. Με τη σχολή ασχολούμαι περισσότερο. Τα θέματα τα έχω κλείσει τα περισσότερα και υπάρχει ηρεμία γενικά, ηρεμία. Απέχω κιόλας γενικά από όλα αυτά»

Όσον αφορά τις επιδόσεις του στο πανεπιστήμιο και τον τρόπο διαβάσματος, ο ίδιος διευκρίνισε:

«Θεωρώ είμαι ok ως φοιτητής. Μαθητής δεν ήμουνα καλός, να ξέρεις, αλλά θεωρώ φοιτητής είμαι εντάξει. Δεν είμαι αριστούχος, είμαι ένας νορμάλ φοιτητής. Ο καθένας ό,τι πιστεύει, κάποιοι θεωρούν ότι άμα διαβάζεις 20 ώρες τη μέρα αυτό πετυχαίνει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να αρκεί 5 – 6 ώρες, 4 ώρες»

Παράλληλα, έκανε μια σύγκριση με τον τρόπο που λειτουργούσε ο αείμνηστος ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας στις νομικές υποθέσεις:

«Ο μπαμπάς ήτανε πιο πολύ εύστροφος και πιο πρακτικός επί της υποθέσεως. Δεν ήτανε πιο πολύ του διαβάσματος, οι καλοί δικηγόροι μπορούν να κάτσουν να διαβάσουνε 10 ώρες τη μέρα»

Όταν η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που διατηρεί η οικογένεια στο νησί της Μυκόνου, ο Χρίστος Κούγιας ξεκαθάρισε τις προτεραιότητές του για το μέλλον, δηλώνοντας:

«Εντάξει τώρα, αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Εμείς δικηγόροι θέλουμε να γίνουμε στο τέλος, αλλά… βοηθάνε κι αυτά σίγουρα»