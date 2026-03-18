Δύο φορές στον αγώνα της Χάποελ απέναντι στην Παρί η Βάσω Τσαρούχα δεν άφησε τους Ιτούδη και Ταμπελίνι να κάνουν την καθιερωμένη χειραψία των προπονητών.

Η Βάσω Τσαρούχα δεν επέτρεψε σε Ιτούδη και Ταμπελίνι να κάνουν την καθιερωμένη χειραψία τους, καθώς απέμεναν ακόμη 11 δευτερόλεπτα παιχνιδιού και ενώ ο αγώνας είχε ήδη κριθεί. Ήταν στον αγώνα όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε την Παρί με 93-82 για το εξ’ αναβολής ματς της 21ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το πρώτο… όχι της Τσαρούχα ήταν 11 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα και με την διαφορά ήδη στους 11 πόντους. Η Παρί επέλεξε να μην εκδηλώσει επίθεση και απλά πέρασε τη μπάλα στο κέντρο, ίσα ίσα για να μπορέσει το παιχνίδι να τελειώσει.

Ο προπονητής των γηπεδούχων, Δημήτρης Ιτούδης, πήγε προς τον αντίπαλο τεχνικό, τον Φρανσέσκο Ταμπελίνι, με σκοπό να κάνει την καθιερωμένη χειραψία που γίνεται μεταξύ των προπονητών μετά το τέλος κάθε ματς. Η Τσαρούχα ωστόσο τον σταμάτησε με ένα νεύμα για να γυρίσει στο πάγκο του και ενώ στη συνέχεια όταν προσπάθησε να το ξανακάνει του το «απαγόρευσε», έως ότου τελειώσει και επίσημα ο χρόνος του αγώνα.