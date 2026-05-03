Άγριο έγκλημα με θύμα την 25χρονη Μπουρσίν Σαχίν και δράστη την 58χρονη πεθερά της Μενεξέ Κ., εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κωνσταντινούπολη, όταν η μεγαλύτερη γυναίκα πυροβόλησε τη νεαρή δύο φορές στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά την επίθεση, η 58χρονη βγήκε στο μπαλκόνι της κατοικίας και, περιμένοντας τις αρχές, φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου», ενώ παρέμενε εκεί καπνίζοντας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το κίνητρο της πράξης σχετίζεται με την πεποίθηση της δράστιδας ότι η νύφη της διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, την ώρα που ο γιος της εκτίει ποινή φυλάκισης τα τελευταία έξι χρόνια.

istanbul Şişli’de 25 yaşındaki Burçin Şahin, iddiaya göre kayınvalidesi Menekşe K. tarafından silahla vuruldu.



Η ίδια φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς, κατά τον οποίο απευθύνθηκε στη 25χρονη λέγοντας «πώς τολμάς να απατάς τον γιο μου; Ο γιος μου είναι στη φυλακή, δεν ντρέπεσαι;». Όταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν έλαβε την αντίδραση που περίμενε, πήρε όπλο και την πυροβόλησε στο κεφάλι δύο φορές.

İstanbul Şişli’de, cezaevindeki oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i başından vurarak öldüren Menekşe K.’nin, cinayetin ardından pencereye çıkıp sigara içtiği iddia edildi:



Κατά τα δημοσιεύματα, η 58χρονη υποστήριξε επίσης ότι είχε εντοπίσει μηνύματα της νύφης της, τα οποία ενίσχυσαν τις υποψίες της για απιστία, παρά το γεγονός ότι η 25χρονη είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον γιο της.

Μετά τη σύλληψή της, οι αρχές διαπίστωσαν ότι η Μενεξέ Κ. είχε στο παρελθόν καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης έξι ετών και οκτώ μηνών για υπόθεση που σχετιζόταν με διακίνηση ναρκωτικών.