Ένας μετεωρίτης που κινούνταν με ταχύτητα περίπου 120.700 χιλιομέτρων την ώρα προκάλεσε διπλό κρότο, ο οποίος συγκλόνισε κτίρια στη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών το απόγευμα του Σαββάτου.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι η φωτεινή βολίδα διέσχισε τον ουρανό της Νέας Αγγλίας λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι (EDT). Σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, η ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά τη διάσπαση του αντικειμένου εκτιμάται ότι ήταν ισοδύναμη με περίπου 300 τόνους ΤΝΤ.

«Φαίνεται ότι διασπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 64 χιλιομέτρων πάνω από το ακραίο βορειοανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης και το νοτιοανατολικό Νιου Χάμσαϊρ», ανέφερε η NASA σε ανακοίνωσή της.

Η Αμερικανική Εταιρεία Μετεώρων (AMS) δήλωσε ότι οι κρότοι προκλήθηκαν από έναν μετεωρίτη με διάμετρο περίπου 1 μέτρο.

Σύμφωνα με τη NASA, η φωτεινή βολίδα δεν συνδέεται με κάποια ενεργή βροχή μετεώρων και πρόκειται για φυσικό αντικείμενο, όχι για επανείσοδο διαστημικών συντριμμιών ή δορυφόρου στην ατμόσφαιρα της Γης.

Οι αναφορές για έκρηξη από κατοίκους σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία το απόγευμα του Σαββάτου κινητοποίησαν αστυνομικές αρχές και υπηρεσίες, οι οποίες επιχείρησαν να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τον διπλό κρότο.

#MeteorSighting: Eyewitnesses in New England and @NOAA’s GOES-19 satellite reported a bright fireball on Saturday, May 30, at 2:06 p.m EDT accompanied by a loud noise. The meteor appears to have fragmented at an altitude of 40 miles over northeast MA and southeast NH. The energy… — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) May 30, 2026

Κάτοικοι σε αρκετές πολιτείες ανέφεραν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι αισθάνθηκαν τα κτίρια στα οποία βρίσκονταν να δονούνται.

Αρκετά βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X κατέγραψαν αυτό που ακουγόταν σαν δύο διαδοχικοί ισχυροί κρότοι, χωρίς να είναι ορατές φωτιές ή καπνός.

Ο Ρόμπερτ Λάνσφορντ, υπεύθυνος παρακολούθησης προγραμμάτων της AMS, δήλωσε ότι η οργάνωση έλαβε δεκάδες αναφορές από το Ντέλαγουερ έως το Μόντρεαλ, με πολίτες να αναφέρουν είτε ότι άκουσαν τον διπλό κρότο, είτε ότι αισθάνθηκαν το έδαφος να δονείται, είτε ότι είδαν τη φωτεινή βολίδα, την οποία περιέγραψε ως ένα πεφταστέρι στον ημερήσιο ουρανό.

«Ήταν σίγουρα μεγαλύτερο από μια συνηθισμένη φωτεινή βολίδα, περίπου 0,9 μέτρα σε πλάτος», ανέφερε.

Ωστόσο, ο κ. Λάνσφορντ σημείωσε ότι είναι απίθανο ο μετεωρίτης να έφτασε μέχρι το έδαφος.

Παράλληλα, αρκετοί πολίτες υπέβαλαν αναφορές στη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), καταγράφοντας τις δονήσεις που αισθάνθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Σεισμών, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Στιβ Σόμπι.

What was that sound? We're hearing from so many people across Massachusetts who heard a boom at approximately 2:11 p.m.

