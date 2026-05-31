Ανοιξιάτικο αλλά και ιδιαίτερα θερμό σκηνικό θα παρουσιάσει ο καιρός την Κυριακή 31 Μαΐου, με τον υδράργυρο να καταγράφει περαιτέρω άνοδο σε πολλές περιοχές της χώρας και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα λείψουν οι αραιές νεφώσεις και οι τοπικές βροχές που θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές ηπειρωτικές περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ειδικότερα, τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κυρίως πάνω από τα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, όπου αναμένονται και τοπικές βροχοπτώσεις. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν γρήγορη εξασθένηση και μέχρι τις βραδινές ώρες θα έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις σκόνης θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Αντίθετα, αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης από ελιά αναμένονται στα κεντρικά και νότια τμήματα, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 12 έως 27 βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από 13 έως 34 βαθμούς.

Στην Πελοπόννησο οι τιμές θα κυμανθούν από 11 έως 30 βαθμούς, στην Κρήτη από 13 έως 30 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 28 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 29 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Τις πρωινές ώρες οι άνεμοι θα είναι πολύ ασθενείς τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.

Από το μεσημέρι και μετά, στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ κατά τόπους θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις, χωρίς όμως να επηρεάσουν σημαντικά τις καιρικές συνθήκες.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως νοτιοδυτικοί, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με λίγες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως νοτιοδυτικούς και αργότερα αναμένεται να εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου.