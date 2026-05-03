Η Μαρία Στρατουδάκη έλαμψε για ακόμη μια φορά σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση και απέδειξε ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού.

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων που διεξάγεται στην Ισμαηλία της Αιγύπτου στην κατηγορία των 53 κιλών, καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Η Στρατουδάκη έδειξε από την αρχή έτοιμη να ανέβει στο βάθρο σηκώνοντας διαδοχικά στο αρασέ 81, 83 και 86 φτάνοντας στο πρώτο χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση, πίσω μόνο από την Κινέζα Πενγκ που σήκωσε 90 κ. και την Ταϊλανδή Καεουνόι με 87.

Tα 86 κιλά της Στρατουδάκη είναι πανελλήνιο ρεκόρ στο αρασέ νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών.

Στο επολέ ζετέ σήκωσε 102 κιλά, χάνοντας δύο φορές από ατυχία τα 105κιλά, μία επίδοση που την έχει κάνει πρόσφατα, με αποτέλεσμα να πάρει την 6η θέση στην κίνηση.

Στο σύνολο η Στρατουδάκη με 188 κιλά ανέβηκε και πάλι στο τρίτο σκαλί του βάθρου με την απονομή να την κάνει ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, σε μοναδικές στιγμές για την ελληνική άρση βαρών.

Τα 188 κιλά είναι πανελλήνια ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες, όπως και στο αρασέ.

Η Μαρία Στρατουδάκη που συνεχίζει να λάμπει στο παγκόσμιο στερέωμα, ανέβηκε για πρώτη φορά σε βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το 2023 στο Δυρράχιο της Αλβανίας, όταν σε ηλικία 14 ετών πήρε το χάλκινο στο σύνολο και το ασημένιο στο αρασέ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων κορασίδων.

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη Μαρία για τα δύο χάλκινα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το αστείρευτο ταλέντο της μαζί με τη συνεχή προσπάθεια την έχουν φέρει στην κορυφή του κόσμου προβάλλοντας την ελληνική άρση βαρών σε όλο τον πλανήτη.

Η Ελληνική Ομοσπονδία άρσης βαρών θα είναι στο πλευρό της με όσες δυνάμεις έχει και της ευχόμαστε να είναι πάντα υγιής και δυνατή. Μπράβο Μαρία», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΟΑΒ Θεανώ Ζαγκλιβέρη.